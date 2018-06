Branża moto coraz bardziej zadowolona z wyników w Polsce

Branża motoryzacyjna coraz lepiej ocenia sytuację na rynku w Polsce. Tak pozytywnych nastrojów jeszcze nie było, a producenci już planują wzrosty produkcji w najbliższych miesiącach i prognozują większe przychody – wynika z raportu przygotowanego przez KPMG i PZPM.

– Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął najwyższą do tej pory wartość 86/100 dla oceny bieżących nastrojów – czytamy w najnowszym raporcie: Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych.

Co trzeci producent samochodów biorący udział w badaniu deklaruje, że obecną sytuację branży motoryzacyjnej ocenia bardzo dobrze. Połowa natomiast „tylko” dobrze. Złych opinii nie miał nawet jeden przedstawiciel branży. Słabiej było jednak w badaniu grupy dystrybutorów – tu tylko 5 proc. ankietowanych oceniło sytuację bardzo dobrze, a 66 proc. dobrze. Co czwarty neutralnie podszedł do oceny, a łącznie 6 proc. uważa, że obecnie na rynku jest źle lub bardzo źle.

Połowa z nich uważa, że dobre warunki gospodarcze dla branży motoryzacyjnej utrzymają się przez kolejne 12 miesięcy. Na taki scenariusz stawia 55 proc. badanych z grupy producentów i połowa przedstawicieli dystrybutorów. Negatywne nastroje są znacznie mniej powszechne.

Producenci zwiększą produkcję, a dystrybutorzy otworzą kolejne salony

71 proc. ankietowanych przedstawicieli producentów samochodów na fali pozytywnych nastrojów zapowiedziało podniesienie poziomu produkcji ilościowej. Połowa z nich z kolei uważa, że przełoży się to także na wzrost przychodów. Mniej więcej po połowie podzielone są jednak opinie, że dobra sytuacja rynku motoryzacyjnego w Polsce przełoży się także pozytywnie na wzrost eksportu. Niecałe 40 proc. z nich planuje natomiast zwiększyć poziom zatrudnienia w firmie w ciągu pół roku, a mało który będzie zwiększał nakłady inwestycyjne.

Dystrybutorzy ponownie nieco chłodniej podchodzą do prognozowania najbliższych miesięcy. Zwiększonej sprzedaży spodziewa się równo połowa z nich. Prawie co drugi przedstawiciel branży planuje w związku z tym zwiększyć zatrudnienie – kolejne 44 proc. zamierza natomiast pracować tym samym gronie. Tylko co trzecia firma planuje zwiększyć liczbę salonów i serwisów. Tylu przedstawicieli uważa też, że ich przychody ze sprzedaży wzrosną w ciągu pół roku.

Nowe regulacje prawne pogrzebią pozytywne nastroje?

Jednocześnie branża moto wskazała największe wyzwania, które będą wpływały na sytuację na rynku do końca roku. Producenci przede wszystkim obawiają się nowych regulacji prawnych i gorszego dostępu do pracowników produkcyjnych. Właściciele salonów sprzedaży z kolei uważają, że większym problemem będzie dostępność pracowników technicznych. Obie grupy przedstawicieli rynku zgodnie twierdzą, że istotnym problem jeszcze w tym roku będą rosnące koszty pracy.

Źródło:

Mateusz Gawin