Dietl: Branża maklerska musi wyjść z intelektualnej autarkii

Branża maklerska musi wyjść z intelektualnej autarkii i spojrzeć, jak na świecie wyglądają nowe pomysły na rozwój rynku kapitałowego - ocenił prezes GPW Marek Dietl w kuluarach konferencji The Polish Capital Market Development Days 2023 w Londynie.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Rząd w 2019 roku przyjął strategię rozwoju rynku kapitałowego, zakładającą podjęcie szeregu działań w celu jego usprawnienia. Okres obowiązywania tej strategii kończy się w grudniu 2023 roku.

"Przekleństwem naszego rynku jest jego sukces"

"Trudno mówić o efektach SRRK, skoro bardzo duży projekt ustawy zwanej +warzywniakiem+ dopiero trafił pod obrady Rady Ministrów. To dopiero pierwszy duży projekt zmian. Zgadzam się, że na tym nie kończą się pomysły na rozwój rynku kapitałowego. Szczególnie z naszej perspektywy brakującym elementem jest stworzenie warunków do tego, żeby notowane na naszej giełdzie ETF-y były rozpoznawalne przez inwestorów zagranicznych" - powiedział Marek Dietl.

Prezes wskazuje, że w kontekście strategii rozwoju rynku kapitałowego i pojawiających się głosów o konieczności napisania jej nowej wersji, ważne jest uważne monitorowanie tego, co się dzieje na świecie.

"Przekleństwem naszego rynku jest jego sukces. Zbudowaliśmy jego skalę, natomiast ten sukces czasami przesłania nam to, co się dzieje na świecie. Dyskusje prowadzone od lat, którym się przyglądam, np. na konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej, są ciągle takie same, a świat się kompletnie zmienił. Ile można dyskutować o nacjonalizacji giełdy i o tym, żeby jednocześnie pozyskiwała ona więcej emitentów. Jeśli sami się zdelistujemy, to kto nam uwierzy, że trzeba debiutować na giełdzie? Ile razy można jeździć 400 km z Warszawy, żeby słuchać takich rzeczy" - powiedział.

To są tematy, które rozgrzewają teraz giełdy europejskie

"Trzeba przejść na zupełnie inne tematy, chociażby integracji rynków kapitałowych, wspólnej szyny danych, to są tematy, które rozgrzewają teraz giełdy europejskie. Jest paradoksem, że więcej do powiedzenia mają uczestnicy rynku w Rumunii, z którymi się spotykamy niż nasi przedstawiciele rynku, biura maklerskie czy zarządzający aktywami. Nie deprecjonując sukcesów naszego rynku kapitałowego, musi on wyjść z takiej intelektualnej autarkii, czyli spoglądania tylko wycinkowo na nasz świat. Trzeba patrzeć całościowo na świat giełd, rynków kapitałowych, co się pojawia ciekawego i co można u nas zaimplementować. Również od strony zmian technologicznych" - dodał prezes GPW.

Jako przykład prezes GPW wskazuje, że dzisiaj można wyemitować obligacje w ciągu godziny w Luksemburgu.

"Spróbujmy to zrobić w Polsce - tego się po prostu nie da. Wspólnie z KNF i KDPW usprawniliśmy proces IPO, więc pewne rzeczy można poprawić i usprawnić bez oglądania się na strategię" - powiedział. (PAP Biznes)

pr/ ana/