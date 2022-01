Branża funeralna: Rok 2021 to rekordowa ilość śmierci od zakończenia II wojny

/ Shutterstock

W 2021 r. wykonano ponad 500 tys. pogrzebów; to o ok. 30 tys. więcej niż w 2020 r. - wynika z danych Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Wzrosła również liczba kremacji; w ub.r. przeprowadzono ich ok. 200 tys., o ok. 12 tys więcej rdr.

"O około 30 tysięcy więcej pogrzebów – czyli w sumie ponad 500 tysięcy - w stosunku do poprzedniego roku odnotowała w ciągu minionych 12 miesięcy Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP)" - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Izba. Dodała, że liczba kremacji w tym okresie w porównaniu z 2020 rokiem wzrosła o 12 tys. W 2020 r. wykonano ok. 470 tys. pochówków; średnia z poprzednich lat oscylowała wokół 400 tys.

"Rok 2021 to po raz pierwszy od zakończenia ostatniej wojny rekordowa ilość śmierci, których liczba przekroczyła pół miliona. To niestety, w znacznej mierze, efekt pandemii" – powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak.

Jak dodano, w ub.r. zmarło o ponad 100 tys. osób więcej niż w 2019 r. i o 42 tys. więcej niż w samym rekordowym 2020 r.

"O ile okres późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni wskazywał, że ilość zgonów nie powinna być większa niż w minionym roku, tak na koniec roku zanotowaliśmy znaczący wzrost i tym samym przekroczenie ilości zgonów w 2020 roku – podał Czyżak. W jego ocenie wzrost liczby zgonów w 2021 r. w stosunku do całego 2020 wyniósł 7 proc.

Z danych Izby wynika, że wzrosła również liczba kremacji – o około 12 tysięcy; w 2021 r. przeprowadzono ich około 200 tys.

"Rokrocznie przybywa w naszym kraju również pochówków urnowych, i to nawet niezależnie od panującej pandemii. Tutaj też zauważalny jest wzrost tego rodzaju usług. Należy pamiętać, że następuje tzw. zmiana pokoleniowa i sposób postrzegania przez rodziny samej kremacji zwłok" – zauważył prezes Izby.

W ocenie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, "znacznie większa, w stosunku do średniej z ostatnich lat, liczba zgonów w 2020 i 2021 r. wymusza nowe działania zarówno po stronie podmiotów państwowych, jak i prywatnych, w tym zawodowo zajmujących się pochówkiem". Dotyczy to m.in. transportu zwłok, kremacji czy wprowadzenia precyzyjnych wymagań dotyczących zatrudnienia w firmach pogrzebowych.

"Mamy nadzieję, że stosowny projekt nowelizacji prawa pogrzebowego, w pracach nad którym udział brali nasi przedstawiciele, znajdzie się wkrótce w Sejmie, a sama ustawa wejdzie w życie w tym roku" – wskazał Czyżak. Jak podkreślił, jest to pilna sprawa do załatwienia.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 220 984 zakażenia. Zmarło 99 761 osób z COVID-19.

Z danych Izby wynika, że na polskim rynku działa ok. 4 tys. firm pogrzebowych i mniej więcej tyle samo zajmuje się kamieniarstwem. Funkcjonuje 67 krematoriów.

autor: Aneta Oksiuta