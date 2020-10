fot. Oleksandr Khmelevskyi / Shutterstock

Amatorskie zawody wytrzymałościowe, sklep ze sprzętem do testowania oraz „Kościół Zdrowego Ciała” - branża fitness tonie i chwyta się kreatywnych pomysłów. W piątek rząd przedstawi oficjalne stanowisko, ale firmy już liczą straty.

W zeszłym tygodniu rząd zdecydował o tymczasowym zawieszeniu działalności klubów fitness, siłowni oraz basenów – nowe przepisy obowiązują od 17 października. Z zakazu wyłączone obiekty, które:

działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,

są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Siłownie i centra fitness postanowiły znaleźć sposób, który umożliwi im dalsze funkcjonowanie. Część ośrodków fitness ogłosiła m.in. przebranżowienie na sklep, związek wypożyczający sprzęt sportowy klientom oraz związek wyznaniowy. Na ostatni pomysł wpadła krakowska Atlantic Sports Fitness Siłownia Squash Klub.

„Związek wyznaniowy na siłowni”

– Informujemy, że na ten moment z naszych planów organizacji zajęć w formie spotkań związku wyznaniowego (...) oraz pomysłu prowadzenia sklepu ze sprzętem do testowania, zrezygnowaliśmy po pierwszej wizycie policji. Działamy tak jak dotychczas na zasadzie zorganizowanych zajęć i zawodów sportowych – czytamy we wpisie na Facebooku Atlantic Sports Fitness Siłownia Squash Klub. Obiekt założył związek wyznaniowy o nazwie "Kościół Zdrowego Ciała".

Zapraszamy na I Amatorskie zawody wytrzymałościowo – siłowe o puchar Prezesa Hasta La Vista. Zawody prowadzone są w... Posted by HASTA LA VISTA on Wednesday, October 21, 2020

Z kolei jeden z wrocławskich ośrodków fitness Hasta La Vista zorganizował „I Amatorskie zawody wytrzymałościowo – siłowe o puchar Prezesa Hasta La Vista”, które trwają od 17 do 31 października. Wśród konkurencji jest zwis na drążku, pompka, wyciskanie leżąc oraz maraton cardio. Żeby wziąć udział w zawodach, konkurenci muszą m.in. opłacić wejście na siłownię, wpisać imię i nazwisko na liście zawodników, a później uzupełnić ją o wynik.

"My też dbamy o Wasze zdrowie"

Po ogłoszeniu nowych przepisów dotyczących zawieszenia działalności klubów fitness, siłowni oraz basenów na portalach społecznościowych pojawiły się wpisy osób protestujących przeciwko decyzji podjętej przez rząd - użytkownicy udostępniali wpis Polskiej Federacji Fitnessu oraz posty o treści „Nie dla zamknięcia klubów fitness i siłowni. My też dbamy o Wasze życie i odporność".

– Czas pokazać, ilu nas jest oraz że nie jesteśmy marginalną branżą. 100 tys. miejsc pracy jest na szali. Miliardy złotych również. Nie przeżyjemy kolejnego lockdownu. Będziemy podejmować próby i kroki legislacyjne również w kwestii ew. specjalnych tarcz antykryzysowych dla branży, bez których nie przeżyjemy. Ale docelowo walczymy o brak lockdownu – czytamy we wpisie na Facebooku zamieszczonym przez Polską Federacje Fitnessu.

W sobotę na Pl. Zamkowym w Warszawie odbył się protest branży fitness. Uczestniczyło w nim kilkaset osób, część z nich przyniosła transparenty z hasłami m.in. „Nie dla zamknięcia siłowni”, „Dbamy o Waszą siłę i odporność”, „Zdrowie dla wszystkich”, „Fitness to zdrowie”, „Uwolnić pływanie”.

Trwa protest branży fitness. Epidemia uzasadnia obostrzenia, ale nie uzasadnia wprowadzania ich na oślep i bez logicznych podstaw. Skoro, w ograniczonym zakresie działać mogą lokale gastronomiczne, sklepy czy kościoły, to czemu na katastrofę skazuje się siłownie czy pływalnie? — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 17, 2020

W proteście wzięli udział m.in. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji oraz Paweł Tanajno, były kandydat na prezydenta Polski. Poparcie dla protestujących na Twitterze wyraził również Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Branża turystyczna gotowa na restrykcje

W poniedziałek 19 października z przedstawicielami branży fitness spotkał się Jarosław Gowin, wicepremier rozwoju, pracy i technologii. W spotkaniu wzięli udział m.in. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR.

– Zadeklarowaliśmy jako branża podnieść i tak niezwykle wyśrubowane wytyczne sanitarne w obiektach fitness do 10 m2 na osobę w strefie żółtej i do 12 m2 w strefie czerwonej oraz zachowania dystansu społecznego do co najmniej 2 metrów – czytamy we wpisie na Facebooku, podsumowującym konferencję zorganizowaną przez Polska Federacja Fitness.

– Problemy finansowe, wywołane zamknięciem klubów fitness spowodują, że wiele podmiotów z branży, które skorzystały ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej nie będzie w stanie go zwrócić. Ich bankructwo to straty dla budżetu sięgające kilku miliardów zł – uważają Pracodawcy RP.

Na czwartek (22 października) rząd zapowiedział podanie kolejnych wytycznych oraz obostrzeń, które wejdą w życie w ciągu najbliższego weekendu, a także od nowego tygodnia.

Dominika Florek