Internetowy handel przeżywa okres boomu. Branża chce zatrudniać, ale ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników

W tej chwili mocno poszukiwani są nie tylko specjaliści od e-commerce growth i digital marketingu, ale także eksperci z zakresu customer experience, programmatic, marketing automation i analizy danych, ponieważ firmy w coraz większym stopniu stawiają na personalizację i precyzyjne dotarcie do użytkowników.

fot. pikselstock / / Shutterstock

Internetowy handel przeżywa okres boomu, a wraz z nim rośnie też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce. Chętnych do pracy w branży jest wielu, ale jak wskazuje Martyna Łapaj z Tribe47, o doświadczonych specjalistów z określonymi kompetencjami na rynku wcale nie jest łatwo. Zwłaszcza że wymagania są coraz wyższe.

- Branża e-commerce rozwija się w tej chwili bardzo dynamicznie, a w ślad za tym idzie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru. Przewidujemy, że będzie potrzeba ich coraz więcej. I to widać w ostatnich kilku latach - od 2020 roku do teraz wzrost liczby ogłoszeń o pracę w obszarze e-commerce sięga aż 40 proc. - mówi agencji Newseria Biznes Martyna Łapaj, head of HR and talent development w Tribe47 i Talent47.

Mimo że wysoka inflacja od kilku miesięcy negatywnie wpływa na nastroje zakupowe Polaków, e-handel wciąż jest na fali wzrostowej. Według ostatnich danych Gemiusa zakupy w sieci obecnie robi już 77 proc. polskich konsumentów, a dla większości z nich głównym czynnikiem decydującym o wyborze tego kanału zakupowego są niższe ceny i wygoda. Według szacunków Strategy & Polska (Grupa PwC) wartość polskiego rynku e-commerce w latach 2018-2022 wzrosła o 127 proc., z 48 do 109 mld zł, natomiast do 2027 roku ma już sięgnąć 187 mld zł. Ponad połowa tego wzrostu (54 proc.) ma pochodzić z trzech kategorii: mody, elektroniki oraz zdrowia i urody, a analitycy spodziewają się też wzrostu udziału w handlu online dużych platform sprzedażowych takich jak Allegro czy Amazon.

- Temat e-commerce jest bardzo gorący, od kilku lat mówi się, że to przyszłość, więc zainteresowanie tą branżą jest duże. W tej chwili łatwo jest znaleźć pracownika, który chciałby pracować w e-commerce, ale trudno jest o dobrego pracownika. Natomiast nie jest łatwo znaleźć osobę doświadczoną, ze świadomością tego, czym tak naprawdę e-commerce jest i ile umiejętności wymaga, żeby być specjalistą w tym obszarze - podkreśla ekspertka Talent47. - Potrzeba wiele pracy, żeby wyszukać na rynku te perełki, które mają doświadczenia, które widziały różne e-commerce’y, różnej wielkości i z różnych branż, mogą tę wiedzę połączyć i faktycznie wdrożyć coś, co pomoże e-commerce’owi wznieść się na wyższy poziom.

Refinansowanie kredytu mieszkaniowego krok po kroku

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Z raportu Strategy & Polska „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027” wynika też, że głównym polem walki o klienta w e-handlu jest szybkość i niezawodność zaspokojenia potrzeb zakupowych. Natomiast tym, co w nadchodzącym czasie będzie przesądzać o rozwoju i konkurencyjności firm handlowych, jest według ekspertów m.in. nieustanna praca nad poprawą łańcuchów dostaw, rozwijanie nowych kanałów dotarcia do klienta, coraz lepsze wykorzystanie danych i rozwój kompetencji analitycznych, ponieważ wzrost liczby i wartości zamówień online stwarza firmom szansę na dostęp do dużych zbiorów danych o klientach, co przekłada się na ich coraz lepsze profilowanie. Wszystko to wymaga jednak dostępności określonej puli talentów, na które branża zgłasza coraz większe zapotrzebowanie.

- Firmy e-commerce’owe dziś szukają najczęściej specjalistów od e-commerce growth, szczególnie w obszarze performance marketingu. Ci specjaliści wiedzą, jak przedstawić i wyróżnić firmę na rynku, co zrobić, żeby dotrzeć do nowych konsumentów - i to jest wciąż najbardziej poszukiwane. Natomiast branża zaczyna już rozglądać się też za innego typu specjalistami. To, co dzieje się w tej chwili na rynku, idzie mocno w kierunku marketing automation, optymalizacji, konwersji. To oznacza, że potrzebni będą specjaliści, którzy potrafią wynieść to na wyższy poziom, mają pomysł, jak polepszyć, zoptymalizować kreatywne działania, jak wdrożyć działania analityczne, wyciągać wnioski. Idzie tendencja, żeby to byli specjaliści, którzy mają zrozumienie ogólnobiznesowe - wyjaśnia Martyna Łapaj.

Rosnąca konkurencja w branży e-commerce powoduje, że firmy chcą być lepiej widoczne dla klientów. Stąd niezmiennie wysokie zapotrzebowanie na specjalistów ds. SEO, którzy odpowiadają na pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach. Firmy chętnie zatrudniają też osoby z doświadczeniem w content marketingu, specjalizujące się w tworzeniu treści marketingowych, zwłaszcza B2B. Ogromny popyt na pracę w handlu elektronicznym dotyczy jednak przede wszystkim digital marketingu, obszaru CRM i customer experience, programmatic, marketing automation i analizy danych, ponieważ firmy w coraz większym stopniu stawiają na personalizację i zaawansowaną pracę z danymi, pozwalającą na precyzyjne dotarcie do użytkowników.

- W tej branży kluczowe jest połączenie kreatywności i analityki, czyli wszelkie kompetencje związane z analizą danych, optymalizacją i polepszeniem tego, co już mamy. Ale nie można zapomnieć, że to jest branża bardzo elastyczna, więc liczą się też wszelkie umiejętności kreatywne, dotyczące np. tego, w jaki nowy sposób możemy dotrzeć do klientów, jak inaczej możemy pokazywać nasze produkty i jak możemy zmienić definicję tego, czym jest e-commerce - mówi ekspertka Talent47.

Jak wskazuje, karierę w e-commerce warto rozważyć, ponieważ ta branża stwarza szerokie możliwości rozwoju i szybko rośnie, a trend wzrostowy utrzyma się także w nadchodzących latach. Rosnąć będzie również zapotrzebowanie profesjonalistów z obszaru e-commerce i digital marketingu, co - zważywszy na ich wciąż niewystarczającą liczbę - powoduje, że mogą oni liczyć na sukcesywny wzrost zarobków.

- Wchodząc do branży e-commerce, możemy zacząć jako specjalista od promocji, sprzedaży, możemy przejść do działu analitycznego. W e-commerce wszystkie te umiejętności są ze sobą powiązane, to jest obszar, w którym można być naprawdę długo i nie znudzić się na ścieżce kariery. Druga sprawa to fakt, że ten obszar jest przyszłościowy, nie spada, a raczej rośnie, więc to jest też po prostu pewna przyszłość - zapewnia Martyna Łapaj.