Branża dóbr luksusowych zaczyna odzyskiwać straty wywołane pandemią

W branży mody i dóbr luksusowych w 2021 r. zawarto 284 transakcji fuzji i przejęć. Najwięcej umów dotyczyło ubrań i akcesoriów, kosmetyków i perfum oraz mebli - wskazano w raporcie firmy doradczej Deloitte.

Branża mody i dóbr luksusowych (F&L), dynamicznie odzyskująca dobrą kondycję po kryzysie wywołanym pandemią, okazała się atrakcyjnym celem dla aktywności z kategorii fuzji i przejęć - stwierdzono w raporcie "Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2022", przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte. Średnia wartość takich transakcji w całym sektorze wzrosła o 667 proc. w porównaniu z 2020 r.

Jak podano w raporcie, w branży mody i dóbr luksusowych w 2021 r. doszło do 284 transakcji fuzji i przejęć, co oznacza wzrost o 7 w porównaniu z poprzednim rokiem. Najwięcej umów dotyczyło takich kategorii produktów jak: ubrania i akcesoria (88), kosmetyki i perfumy (63) oraz meble (25). Pomimo spadku, w porównaniu z zeszłym rokiem, duża liczba transakcji została także zanotowana w sektorze hotelowym (82, o 3 mniej niż rok wcześniej).

Najwięcej umów sfinalizowano w Ameryce Północnej (wzrost o 24 rdr), podczas gdy w obszarze Azji i Pacyfiku ta liczba spadła o 31 w porównaniu z 2020 r.; wzrost o 10 zanotowano natomiast w Europie.

W minionym roku średnia wartość transakcji fuzji i przejęć w całym sektorze F&L wyniosła 1,8 mld dol. w porównaniu z 2020 r. Według analityków rekordowy był sektor motoryzacyjny, gdzie transakcje wyniosły średnio niemal 9,8 mld dol., przy wzroście w porównaniu do roku wcześniejszego o prawie 1200 proc.

Jak ocenił Michał Tokarski z Deloitte, branża zaczyna odzyskiwać straty wywołane pandemią. "Połowa pytanych inwestorów spodziewa się całkowitej odbudowy swojej kondycji i osiągnięcia w ciągu roku poziomu wzrostu rynku notowanego przed kryzysem wywołanym przez Covid-19, natomiast 42 proc. przewiduje, że nastąpi to maksymalnie w ciągu 2 lat" - wyjaśnił. Dodał, że 21 proc. ankietowanych uważa, że sektor już w 2021 r. osiągnął wcześniej notowane wyniki, podczas gdy 8 proc. - że zajmie to więcej niż 2 lata. Z kolei według 63 proc. badanych najszybciej dawną formę odzyskują producenci osobistych dóbr luksusowych, a co piąty wskazał w tym przypadku firmy meblarskie.

Według raportu po pandemii firmy z branży mody i dóbr luksusowych przedefiniowały swoje strategie biznesowe. Jedną z głównych zmian przyjętych przez 25 proc. przedstawicieli tego sektora było przesunięcie kanałów sprzedażowych do e-commerce, aby zapewnić ciągłość prowadzonych przez siebie działań. 19 proc. przedsiębiorstw postawiło na reorganizację łańcucha dostaw i jego większą kontrolę. Firmy zaczęły na nowo budować wizerunek swoich marek i stosować nową komunikację marketingową (16 proc.), a także wdrażać zielone, przyjazne środowisku strategie (12 proc.) oraz inwestować w zaawansowane technologie (8 proc.). Po 6 proc. podmiotów wprowadziło politykę racjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do zakupów odzieżowych (slow fashion), a także umożliwiło pracę z domu, natomiast 4 proc. przeniosło proces produkcji do swojego regionu.

Tokarski zwrócił uwagę, że rynek osobistych dóbr luksusowych pozostaje atrakcyjnym celem dla inwestorów – tak uważa ponad 80 proc. respondentów. 53 proc. za najciekawszy biznesowo sektor uznało kosmetyki i perfumy, 41 proc. – meble, 32 proc. – produkcję odzieży i akcesoriów, a 29 proc. ich sprzedaż.

W raporcie, obok podsumowania wartości branży mody i dóbr luksusowych, znalazła się analiza transakcji fuzji i przejęć (M&A) dokonanych w tym sektorze w 2021 r. W badaniu udział wzięli także inwestorzy i przedstawiciele funduszy Private Equity, których zapytano o ich strategie inwestycyjne na rok bieżący oraz postrzeganie skutków pandemii.

autorka: Magdalena Jarco