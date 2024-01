Branża deweloperska twierdzi, że dzięki "Mieszkaniu na start" nieruchomości będą drożeć wolniej

„Mieszkanie na start” a ryczałt. Limit dochodu dla przedsiębiorcy nie taki oczywisty „Mieszanie na start” to opcja na uzyskanie dopłaty do kredytu hipotecznego nie tylko dla osób pracujących na etacie czy umowie zlecenie. Skorzystać mogą również przedsiębiorcy. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą pojawiają się pytania dotyczące sposobu ustalania dochodu lub przychodu. Ma to spore znaczenie zwłaszcza teraz, ponieważ do 20 stycznia można zmienić formę opodatkowania.