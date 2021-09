Branża IT zdominowana przez mężczyzn. W Polsce szczególnie

fot. Artem Oleshko / / Shutterstock

Czterech na pięciu pracowników w krajach Unii Europejskiej z wykształceniem IT to mężczyźni – wynika z raportu za 2020 r. opublikowanego przez Eurostat. Dominacja mężczyzn w branży IT była szczególnie widoczna w Polsce.

W 2020 r. w krajach Unii Europejskiej pracowało 2,7 mln pracowników z wykształceniem z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. 83 proc. z nich to mężczyźni. Krajem z najwyższym współczynnikiem okazała się Łotwa (94 proc.). Tuż za nią znalazła się Słowenia (90 proc.), Belgia i Czechy (po 89 proc.). Polska uplasowała się tuż za podium. Nad Wisłą tylko co ósmym pracownikiem z wykształceniem IT była kobieta.

Najwięcej kobiet z wykształceniem z dziedziny IT pracuje w Danii – stanowią 33 proc. pracowników. Tuż za Danią znalazła się Grecja (31 proc.), Cypr (28 proc.) oraz Rumunia (27 proc.).

Gdy spojrzymy na wiek pracowników z branży IT, zauważymy, że większość z nich (66 proc.) ma od 15 do 34 lat. Największy odsetek pracowników w tym wieku odnotowano w Chorwacji (84 proc.), Rumunii (82 proc.), na Malcie (81 proc.) i w Czechach (80 proc.). Największy odsetek pracowników w wieku od 35 do 74 lat zanotowano z kolei w Finlandii (47 proc.), Irlandii (42 proc.), Francji (41 proc.) oraz Niemczech (39 proc.).

Zarobki IT w Polsce

26 proc. pracowników branży IT w Polsce zarabia ponad 12 tys. zł netto. Jest to drugi wynik wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Nieco niższe zarobki, bo pomiędzy 8 a 12 tys. zł netto, zarabia 21 proc. Największą grupę stanowią pracownicy zarabiający pomiędzy 4 a 8 tys. zł netto – to 36 proc. pracowników sektora IT. Pozostałe 16 proc. może liczyć na zarobki poniżej 4 tys. zł netto.