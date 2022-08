Branża IT w Polsce i Ukrainie. Ci specjaliści mogą zarobić najwięcej

fot. puhhha / / Shutterstock

No Fluff Jobs, serwis z ofertami pracy dla IT, przeanalizował zmiany, jakie zaszły w tej branży w Polsce i Ukrainie w I połowie 2022 roku. Jak się okazuje, nad Wisłą mieliśmy więcej ofert dla juniorów, wzrost o ponad 8 punktów procentowych. W Polsce wciąż najbardziej pożądanymi specjalistami są backendowcy, co ciekawe, w Ukrainie częściej szuka się frontendowców i testerów.

Frontendowcy są najbardziej poszukiwaną grupą wśród programistów w Ukrainie, co wyraźnie widać w zarobkach, które w przypadku tej specjalizacji u naszych wschodnich sąsiadów są wyższe. Polskie firmy natomiast więcej zapłacą osobom znającym backend, którego przedstawiciele są zdecydowanie bardziej pożądani w naszym kraju niż w Ukrainie, gdzie w tym obszarze można zarobić od 10,6 tys. do 18,5 tys. złotych brutto (UoP) i od 13,9 tys. do 20,5 tys. złotych netto + VAT (B2B).

W Polsce wzrosła liczba ogłoszeń o pracę dla juniorów. W I połowie 2021 roku 6,7 proc. ogłoszeń IT było skierowanych do osób o mniejszym doświadczeniu, natomiast w tym samym okresie w 2022 roku było ich już 15,03 proc. Coraz częściej pojawiają się również oferty pracy z opcją fully remote (w pełni zdalna). W 2021 roku 52,6 proc. ogłoszeń uwzględniało taki model, a w tym roku już 71,8 proc.

„Z naszych badań wynika, że aż 96% specjalistów(-ek) IT chce pracować zdalnie lub co najmniej hybrydowo, więc firmy muszą być przygotowane na to, że kandydaci(-tki) będą od nich wymagać tej opcji zapisanej już w ofercie pracy” - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Najczęściej poszukiwane specjalizacje w Ukrainie to kolejno frontend, testing, backend, UX oraz project manager. Natomiast wśród najpopularniejszych wymagań znajomości technologii znalazły się kolejno: React, JavaScript, Python, Java oraz PHP.

W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny w Ukrainie na platformie No Fluff Jobs dostępna była możliwość wystawienia oferty pracy z dopiskiem Help4UA, który oznaczał, że dany pracodawca oferuje dodatkowe wsparcie dla kandydatów z Ukrainy. Największy wzrost liczby wysłanych aplikacji na tego typu oferty odnotowano między lutym a marcem: 301,3 proc. i między marcem a kwietniem: 115 proc.

Największe wzrosty mediany zarobków przy B2B zostały odnotowane w specjalizacji backend (I połowa 2021 roku: od 14 tys. do 19,5 tys. złotych netto + VAT – I połowa 2022 roku: od 16 tys. do 23 tys. złotych netto + VAT). Natomiast jeśli chodzi o umowy o pracę, najwyższe wynagrodzenia odnotowano w obszarze BigData (I połowa 2021 roku: od 12 tys. do 17 tys. złotych brutto – I połowa 2022 roku: od 14,5 tys. do 20 tys. złotych brutto).

„Niedobory specjalistów(-ek) IT są widoczne w każdej gałęzi sektora technologicznego, a o najlepsze talenty z Polski czy Ukrainy rywalizują już nie tylko lokalne czy skandynawskie firmy, lecz także te amerykańskie. Trend rosnących widełek w IT jeszcze będzie przybierać na sile, bo większość przedsiębiorstw wciąż jest na ścieżce transformacji cyfrowej” - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń w regionie ukraińskim dla specjalizacji frontend waha się w przypadku UoP od 13,9 tys. do 20,8 tys. złotych brutto (w Polsce od 11,5 tys. do 17 tys. złotych brutto), a przy B2B od 16 tys. do 22,4 tys. złotych netto + VAT (nad Wisłą od 15 tys. do 21,8 tys. złotych netto + VAT). W obszarze fullstack w Ukrainie można zarobić od 10,6 tys. do 18,5 tys. złotych brutto (umowa o pracę) i od 16,1 tys. do 22,4 złotych netto + VAT (kontrakt). Programiści w Polsce zarobią nieco mniej w tej specjalizacji: UoP – od 11 tys. do 17 tys. złotych brutto, B2B – od 15 tys. do 21,5 tys. złotych netto + VAT.

No Fluff Jobs to portal z ogłoszeniami dla branży IT dostępny w 5 krajach i 7 językach, który jako pierwszy i jedyny wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy.