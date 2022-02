Branża IT sięga po talenty zza naszej wschodniej granicy

fot. Rawpixel.com / / Shutterstock

Mimo wysokich zarobków polska branża IT wciąż zgłasza niedobór ok. 50 tys. specjalistów, a popyt na ich usługi stale rośnie. - Szansą na wypełnienie tej luki kadrowej jest napływ programistów z krajów wschodnich, czyli Ukrainy, Białorusi i Rosji - wskazuje Piotr Nowosielski, prezes Just Join IT. Z badań tej platformy z ofertami pracy wynika, że polscy pracodawcy są otwarci na takie rozwiązanie i aż 75 proc. z nich planuje w tym roku rekrutować i zatrudniać specjalistów IT ze Wschodu, najchętniej programistów na stanowiskach mid. Dla części z nich barierą pozostają jednak kwestie formalno-urzędowe.

- Firmy z branży IT cały czas mają problem ze znalezieniem programistów. Wynika to z faktu, że sektor szybko się rozwija, przez co potrzebuje jeszcze więcej osób w całym ekosystemie. Nie jest to proste, bo wyszkolenie takiej osoby i wdrożenie jej do pracy w branży wymaga czasu liczonego w latach. Dlatego popyt stale rośnie, a podaż na naszym rodzimym rynku jest nie tak duża, jak byśmy chcieli - mówi agencji Newseria Biznes Piotr Nowosielski, prezes Just Join IT.

Specjaliści IT są od lat jedną z najlepiej opłacanych grup zawodowych w Polsce, a ich wynagrodzenia sukcesywnie rosną. Mimo to na rodzimym rynku ich liczba wciąż jest niewystarczająca, co wynika m.in. z szybkiego rozwoju branży i rekordowo dużego popytu na polskie usługi i produkty IT, przez który firmy muszą jeszcze mocniej walczyć o programistów, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Szacuje się, że luka na rynku w Polsce utrzymuje się na poziomie ok. 50 tys. wolnych stanowisk (raport DESI 2020). To i tak dużo mniej niż w innych krajach UE, gdzie - jak wynika ze statystyk przytaczanych przez Just Join IT - liczba wolnych wakatów oscyluje wokół 300 tys., a prognozy w perspektywie sześciu lat mówią o wzroście do nawet 1 mln.

- Sytuacja, w której coraz większym wyzwaniem jest znalezienie w Polsce wykwalifikowanych pracowników branży IT, to nie jest nasze lokalne wyzwanie. To jest problem ogólnoświatowy, który trzeba w jakiś sposób zaadresować. W zależności od tego, o jakim regionie mówimy, każdy się stara poradzić sobie z tym na swój sposób. My, z racji naszego geograficznego położenia, w naturalny sposób jesteśmy w stanie skierować się w poszukiwaniu talentów na Wschód - mówi Piotr Nowosielski.

Jak wskazuje, napływ specjalistów IT z krajów wschodnich, czyli Ukrainy, Białorusi i Rosji, to szansa na wypełnienie luki kadrowej na polskim rynku IT.

- Tylko na Ukrainie to jest ok. 300 tys. osób. Biorąc pod uwagę, że w Polsce w dalszym ciągu mamy ok. 50 tys. wolnych miejsc pracy w IT, to gdyby nawet udało nam się ich ściągnąć 10 proc., to już załatałoby nam dziurę na rynku pracy, w polskim ekosystemie IT - wylicza prezes Just Join IT.

Badanie przeprowadzone przez Just Join IT pokazuje, że polscy pracodawcy są otwarci na takie rozwiązanie. 75 proc. z nich planuje w tym roku rekrutować i zatrudniać specjalistów IT ze Wschodu, najchętniej programistów na stanowiskach mid (84 proc.). Juniorami z krajów wschodnich jest natomiast zainteresowanych 16 proc. firm. Najbardziej poszukiwane przez potencjalnych pracodawców technologie to z kolei JavaScript (49 proc.), Java (40,5 proc.) i DevOps (32 proc.). Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się zaś język HTML i Support (oba po 2,7 proc.).

- Dużym atutem zatrudniania programistów z Ukrainy czy Białorusi jest to, że w Europie Środkowo-Wschodniej mamy bardzo podobną kulturę. To pomaga w adaptacji i porozumiewaniu się - mówi Piotr Nowosielski. - Stawki w naszym kraju też nie różnią się aż tak bardzo od zagranicznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjne warunki płacowe i nie tylko. Dla ukraińskich specjalistów Polska jest bliskim sąsiadem, więc mimo że pracują za granicą, to lot do Kijowa czy Lwowa zajmuje maksymalnie dwie godziny. Dzięki temu ich kontakt z bliskimi jest ułatwiony, co też stanowi naszą przewagę konkurencyjną. Dlatego wierzę, że rzeczywiście będziemy w stanie przyciągnąć największe talenty z regionu i zatrzymać je w Polsce.

Co istotne, trend pozyskiwania specjalistów IT zza wschodniej granicy na potrzeby polskiego rynku jest już wyraźnie widoczny. W latach 2017-2021 liczba pozwoleń na pracę w branży IT dla pracowników ze Wschodu wzrosła aż pięciokrotnie. Dla części pracodawców barierą mogą być jednak kwestie formalno-urzędowe. Badanie Just Join IT pokazuje, że w ocenie 60 proc. polskich firm zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu wiąże się właśnie z formalnymi trudnościami.

- Paradoksalnie to nie jest aż tak trudne, jak się wszystkim wydaje. Oczywiście jest wiele formalności, w zależności od tego, czy mówimy o pobycie stałym lub tymczasowym, czy ktoś chce się przenieść sam, czy z rodziną. Natomiast niewidzialna ręka rynku zawsze doprowadza do tego, że w takich sytuacjach powstają różne instytucje dookoła biznesu, które ułatwiają wszystkie te procedury. Nasz rząd powołał program Poland. Business Harbour, również sektor prywatny stworzył instytucje, które tymczasowo zatrudniają specjalistę z Ukrainy, a w międzyczasie regulują wszystkie formalności w urzędach. Jeśli chodzi o ekosystem prawny, zrobiliśmy duży progres - podkreśla prezes Just Join IT.

Lider polskiego rynku rekrutacji dla IT pod koniec ubiegłego roku wystartował z projektem Misja Wschód, kojarząc ze sobą potencjalnych pracodawców i specjalistów IT z całej Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ramach spółka współpracuje z polsko-ukraińską organizacją Moja Firma, która już od 10 lat pomaga polskim przedsiębiorstwom zatrudniać programistów z Ukrainy, Białorusi czy Rosji.

- Wychodzimy coraz szerzej na Ukrainę i Białoruś z polskimi pracodawcami, którzy są otwarci na to, żeby zatrudniać tamtejszych specjalistów. W tej chwili ok. 5 proc. wszystkich aplikacji do polskich firm IT pochodzi właśnie od osób narodowości ukraińskiej czy białoruskiej. Natomiast myślę, że do końca tego roku będzie to już wartość co najmniej dwukrotnie wyższa - prognozuje Piotr Nowosielski.