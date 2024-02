Branża IT. Mniej ofert pracy zdalnej z najwyższymi zarobkam

Pracownicy IT w Polsce oczekują dalszego wzrostu wynagrodzeń, ale pracy coraz mniej 70 proc. badanych specjalistów IT zadeklarowało, że w 2023 r. otrzymało podwyżki, jednak we wszystkich analizowanych kategoriach pracownicy IT w Polsce oczekują dalszego wzrostu wynagrodzenia do 5 do 30 proc. - wynika z raportu “Co z tym eldorado”, przygotowany przez Just Join IT we współpracy z Experis.