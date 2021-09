Znów brakuje szczepionek przeciwko grypie, w aptekach zapisy na zeszyt

Senat za szybszym i większym niż zdecydował Sejm wzrostem nakładów na zdrowie

Senat opowiedział się w czwartek za tym, by nakłady na ochronę zdrowia wzrosły do 7,2 proc. PKB na zdrowie zamiast 7 proc. i by stało się to szybciej niż zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.