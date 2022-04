Brakuje kontrolerów ruchu. Będą opóźnienia i odwołane loty

Punktualność pociągów pasażerskich w 2021 roku niższa niż rok wcześniej

Średnia punktualność pociągów w ubiegłym roku wyniosła 90,1 proc. Oznacza to, że blisko co 10 pociąg nie dojechał do stacji końcowej punktualnie - wynika z raportu Urzędu Transportu Kolejowego. Dodano w nim, że w roku 2020 do stacji końcowej punktualnie dojechało 94,6 proc. pociągów.