Braki kadrowe w szkołach? Tak posłowie chcą zachęcić nauczycieli do dłuższej pracy w zawodzie

Interpelacja poselska wskazuje na potrzebę wpisania do katalogu nagród jubileuszowych dla nauczycieli nagrody za 45-letni staż pracy - informuje Prawo.pl. Jak podaje serwis, według wnioskodawców byłoby to dla pracowników oświaty zachętą do dłuższego czasu aktywności zawodowej.

fot. Piotr Guzik / Forum / / Forum Polska Agencja Fotografów

Wnioskodawcy, postulując dodanie do Karty nauczyciela przepisu rozszerzającego katalog nagród jubileuszowych dla nauczycieli o nagrodę za 45-letni staż pracy, wskazują na długi czas pracy tej grupy zawodowej.

„W obecnym czasie, gdy wiek emerytalny został ustalony na 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, wielu nauczycieli osiągnęło lub osiągnie 45-letni staż pracy. Otrzymanie nagrody jubileuszowej byłoby motywacją do dalszej pracy zawodowej i zachętą do nieprzechodzenia na emeryturę” - wskazują posłowie w interpelacji, cytowanej na łamach Prawo.pl. Według serwisu najpewniej nauczyciel dostawałby 300 proc. wynagrodzenia.

Jak przypominają wnioskodawcy, nagroda jubileuszowa jest wypłacana na podstawie zasad i trybu określonych w aktach, które obejmują określone grupy zawodowe. Aktami mówiącymi o tej nagrodzie są m.in. Karta nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej czy ustawa o pracownikach urzędów skarbowych.

Bój o nową „jubileuszówkę” trwa od trzech lat - apel trafił do resortu edukacji w 2021 r. Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na postulat wskazywał, że „w Ministerstwie Edukacji i Nauki nie są prowadzone prace mające na celu zmianę przepisów art. 47 ustawy - Karta Nauczyciela, natomiast minister edukacji i nauki podziela opinię środowisk zaangażowanych w sprawy oświaty, że obecne przepisy prawa regulujące status zawodowy nauczycieli wymagają zmian systemowych odpowiadających wyzwaniom współczesnej edukacji”. Ale, jak wskazuje Prawo.pl, nic się jednak w tej materii nie zmieniło.

Obecnie - jak czytamy na łamach Prawo.pl - za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową - jej wysokość określa art. 47 KN: