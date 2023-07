Brak stacji paliw i gastronomii na autostradach? GDDKiA ma problem, mogą posypać się kary

Tunel pod Świną otwarty. Duda: To najważniejsza inwestycja w historii Świnoujścia Tunel pod Świną to najważniejsza w historii Świnoujścia inwestycja; jestem przekonany, że poprawi ona jakość życia mieszkańców Świnoujścia oraz odwiedzających ich gości - napisał w liście do uczestników uroczystości otwarcia tunelu prezydent Andrzej Duda. To z myślą o Polakach powstają liczne inwestycje, takie, jak otwierany dziś tunel" - dodał.