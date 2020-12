"Brak kontaktu ze sprzedającym" - ECK ostrzega przed zakupami za pośrednictwem mediów społecznościowych

fot. THE YOOTH / Shutterstock

Reklamy na Facebooku, Instagramie czy LinkedIn kuszą potencjalnych klientów zdjęciami i atrakcyjnymi ofertami. Warto zwrócić uwagę, przed kliknięciem przycisku "zamów", na dane sprzedawcy oraz opinie wystawione przez klientów. Szybkie zakupy w okresie przedświątecznej gorączki mogą okazać się nieudane, ostrzega Europejskie Centrum Konsumenckie.



Wśród zgłoszeń otrzymanych od konsumentów, którzy dokonali zakupu klikając w reklamy na portalach społecznościowych, Europejskie Centrum Konsumenckie wyróżnia pięć najczęściej występujących problemów z dostawą produktów:

Po zakupie produktów za pośrednictwem linków zamieszczonych w reklamach na Facebooku Instagramie czy TikToku klienci mogą mieć problem z kontaktem ze sprzedającym. Europejskiej Centrum Konsumenckie ostrzega przed całkowitym brakiem możliwości skontaktowania się ze sprzedającym oraz otrzymaniem zakupów, które znacząco różnią się od tych zamieszczonych na zdjęciach przy ofercie.

–Przeglądając na swoim telefonie za pomocą aplikacji portal społecznościowy widzimy ciekawą ofertę w dobrej cenie. Klikamy w reklamę i jesteśmy automatycznie przenoszeni na stronę sklepu, ale odbywa się to w tle aplikacji, a nie przeglądarki internetowej, tak jak standardowo. Oznacza to, że nie mamy zapisanej w historii przeglądania linku do strony internetowej, na której dokonaliśmy zakupu. Nie możemy do niej wrócić i na spokojnie zweryfikować danych sprzedawcy czy informacje zawartych w regulaminie – czytamy w komunikacie ECK.

Europejskie Centrum Konsumenckie podaje również drugi przykładowy opis dokonania zakupu przez internet, kiedy klient zostawia swój numer telefonu a sklep oddzwania. "Umowa zostaje zawarta przez telefon. Nie dostajemy żadnych danych kontaktowych do firmy. Otrzymany towar okazuje się być inny niż w ofercie (na zdjęciach). W przesyłce brakuje paragonu / faktury" - ostrzega ECK.