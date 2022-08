Producent CIN&CIN zatrzymuje produkcję gazowanych napojów bezalkoholowych

fot. GRZEGORZ KAWECKI / / Puls Biznesu

Brak dostępności dwutlenku węgla spowodował konieczność zatrzymania produkcji gazowanych napojów bezalkoholowych przez Ambrę - poinformowała PAP Biznes spółka. Ambra dysponuje kilkutygodniowymi zapasami produktów i realizuje dostawy w miarę ich dostępności, a także weryfikuje możliwości zapewnienia alternatywnych źródeł zaopatrzenia w dwutlenek węgla.

W przesłanym PAP Biznes komentarzu spółka poinformowała, że jest producentem zarówno szerokiej gamy produktów winiarskich, jak i gazowanych napojów bezalkoholowych, które stanowią około 10 proc. sprzedaży rocznej grupy.

"Dwutlenek węgla jest niezbędny w procesie produkcji gazowanych napojów bezalkoholowych. Aktualny brak dostępności dwutlenku węgla spowodował konieczność zatrzymania produkcji tych napojów. Dysponujemy kilkutygodniowymi zapasami produktów i realizujemy dostawy w miarę ich dostępności. Jednak w przypadku przedłużenia się braków dwutlenku węgla zapasy te wyczerpią się i może dojść do wstrzymania ich sprzedaży" - podała spółka.

Ambra poinformowała, że weryfikuje możliwości zapewnienia alternatywnych źródeł zaopatrzenia w dwutlenek węgla, a także wprowadza zmiany w procesach produkcyjnych zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na dwutlenek węgla.

"Rosnące ceny gazu, jak i innych materiałów i surowców, czy osłabiający się kurs złotego powodują szybki wzrost kosztów produkcji nie tylko Grupy Ambra, ale całej branży spożywczej. Powoduje to konieczność podwyżek cen większości artykułów spożywczych, w tym wina. Nie może to pozostać bez wpływu na nastroje konsumentów i ich gotowość do zakupów. Na tym tle wino jest jednym z produktów stosunkowo mniej wrażliwych na wahania koniunktury" - ocenia spółka.

Ambra jest największym w Polsce producentem, importerem i dystrybutorem win. W jej portfolio znajdują się takie marki jak CIN&CIN, Dorato, El Sol, Fresco, Pliska, Piccolo czy Cydr Lubelski.

