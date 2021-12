Bot w roli łowcy głów, czyli HR i rekrutacja idzie w technologię

fot. wk1003mike / / Shutterstock

Przestawiając firmy na pracę zdalną, COVID-19 wywołał gigantyczny skok inwestycji w nowe technologie HR - pisze środowa "Rzeczpospolita".

"Kandydat zgłaszający się do pracy coraz częściej prowadzi wstępne rozmowy z chatbotem, zaś automatyczny system wykorzystujący sztuczną inteligencję sprawdza jego umiejętności i to, czy będzie pasował na dane stanowisko. Jeśli tak, to internetowa platforma pomoże wdrożyć go do nowych obowiązków, a potem zautomatyzowany system ułatwi mu bieżący kontakt z działem kadr czy wybór benefitu" - czytamy w "Rz". Według dziennika to nie wizja przyszłości, ale rzeczywistość w wielu firmach, także w Polsce.

Rozwój rozwiązań technologicznych wspierających HR - jak twierdzi "Rzeczpospolita" - przyspieszył wybuch pandemii. "Ich potencjał dostrzegli też inwestorzy, z funduszami venture capital (VC) na czele, które w tym roku wręcz zalały gotówką spółki, w tym innowacyjne start-upy, specjalizujące się w HR Tech" - podkreśla gazeta.

"Nie widziałem dotąd czegoś takiego" – pisze na blogu George LaRocque, założyciel i główny analityk w firmie Work-Tech, która analizuje inwestycje funduszy w HR Tech. Według jego danych, które przytacza "Rzeczpospolita", od początku tego roku do połowy grudnia wartość tych inwestycji przekroczyła na świecie 17,5 mld dolarów.

To - jak czytamy - ponadtrzykrotnie więcej niż w rekordowym 2019 r., gdy w branżę HR Tech fundusze zainwestowały 5,3 mld dolarów. "W tym roku w samym III kwartale wydały ponad 6 mld dolarów" - pisze "Rz".

Podkreśla, iż wysyp spółek oferujących systemy i aplikacje w obszarze HR widać też w Polsce, choć boom inwestycyjny w tej branży dopiero się nad Wisłą rozkręca.

