Dużo nowości dla inwestorów w DM BOŚ. Promocje zostają na dłużej

Prowizje na zagranicznych instrumentach, nowa platforma do handlu CFD i dostęp dla użytkowników Apple to niektóre z tematów, o których rozmawialiśmy z Sebastianem Zadorą - dyrektorem wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych Bossy, podczas konferencji Wall Street 27.

Niedawno wprowadzone oraz nadchodzące nowości od Bossy dotyczą transakcji na zagranicznych giełdach, platformy do handlu na rynkach forex/CFD, a także promocji związanych z opłatami i prowizjami.

Rynki zagraniczne

Jak mówi Sebastian Zadora, inwestorzy coraz mocniej interesują się rynkami zagranicznymi, a trend przybrał na sile po wybuchu wojny w Ukrainie. Dużą rolę odegrało też wzbogacenie oferty emerytalnej. ETF-y i akcje z 8 zagranicznych giełd są dostępne w DM BOŚ także w ramach kont IKE IKZE.

26 maja aplikacja mobilna DM BOŚ bossaMobile zaczęła umożliwiać zawieranie transakcji na zagranicznych rynkach. Wcześniej, w marcu tego roku, taką samą funkcjonalność zyskała desktopowa bossaStaticaTrader. Poza akcjami GPW, Bossa oferuje także dostęp do giełd w USA (NYSE i NASDAQ), Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kanadzie, Francji, Holandii oraz Belgii.

- Obecnie mamy już stacjonarną i mobilną aplikację, która jest w pełni funkcjonalna, jeśli chodzi o obsługę wszystkich 9 rynków giełdowych, na których operujemy. Umożliwiają one nie tylko składanie zleceń oraz zarządzanie rachunkiem, ale także dostęp do serwisu informacyjnego, analizy technicznej, a także w pełni funkcjonalnej platformy - mówi Sebastian Zadora z DM BOŚ.

Forex i CFD

Od czerwca BossaFX doda obsługę platformy MetaTrader 5. Oprócz wersji desktopowej, pojawiają się nowe aplikacje mobilne na systemy Android i iOS. Nie zabraknie także MT5 WebTrader, czyli wersji na przeglądarkę. Tym samym handel z BossaFX otworzy się dla osób korzystających ze sprzętów Apple, dla których nie stworzono do tej pory dedykowanej natywnej aplikacji MetaTrader.

Na nowej platformie zmieni się logika składania zleceń. - Do tej pory byliśmy znani z tego, że chyba jako jedyny polski broker oferowaliśmy stały spread i egzekucję w tzw. trybie instant, która przy dużej zmienności na rynku mogła powodować rekwotowania - wyjaśnia Sebastian Zadora - teraz przechodzimy na tryb realizacji zleceń market, w którym nie ma rekwotowań. Automatycznie wiąże się to też ze zmiennym spreadem, który stanie się dzięki temu węższy.

Promocje w DM BOŚ

Promocja obniżająca minimalną prowizję na poszczególnych rynkach zostanie przedłużona albo wpisana na stałe do tabeli opłat i prowizji - zdradza nam Sebastian Zadora. Obejmuje ona m.in. amerykańskie akcje i ETF-y, gdzie minimalna prowizja za transakcję to 19 złotych. Ponadto przed wygaśnięciem w 2025 roku do tabeli opłat i prowizji ma zostać wpisana na stałe promocja usuwająca opłaty za przechowywanie papierów zagranicznych do kwoty miliona złotych. Jak wyjaśnia Zadora, jest to wyjście naprzeciw klientom z rachunkami IKE IKZE, którzy planując swoje portfele długoterminowo, powinni mieć poczucie stabilności parametrów.