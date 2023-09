Bossa obniża prowizje na akcje i ETF-y z zagranicznych rynków

Od 4 września Bossa obniży minimalne prowizje za zakup i sprzedaż zagranicznych akcji i ETF-ów. Promocja potrwa do końca miesiąca.

Zgodnie z zarządzeniami dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przyjętymi 31 sierpnia, w dniach od 4 do 30 września minimalna prowizja za daytrading, kupno i sprzedaż akcji oraz ETF-ów notowanych na giełdach NYSE, NASDAQ, NYSE-MKT, LSE i XETRA będzie wynosić odpowiednio 14 PLN/4 EUR/4 USD/4 GBP.

Wcześniej w Bossie obowiązywała promocja, obniżająca minimalną prowizję na wymienionych instrumentach do 19 PLN/ 5 EUR/ 5 USD/ 5 GBP. Zgodnie z zapowiedziami domu maklerskiego ma ona jednak zagościć na stałe w tabeli opłat i prowizji.

W przypadku akcji i ETF-ów notowanych na EURONEXT dla dyspozycji składanych za pośrednictwem internetu w wysokości 0,29% wartości zlecenia, minimalna kwota będzie wynosić we wrześniu 19 PLN, 5 EUR, 5 USD lub 5 GBP. Zmiana obejmie tych klientów, którzy płacili dotychczas min. 38 PLN, 9 EUR, 9,90 USD, 8 GBP.

Zagranicznymi giełdami z oferty DM BOŚ, których nie obejmą wrześniowe promocje, będą Toronto Stock Exchange oraz SIX Swiss Exchange.

We wrześniu Bossa zawiesi także pobieranie opłat za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych w kwocie powyżej 1 mln zł. Jednocześnie zwolnieniu z prowizji podlegają cały czas rachunki przechowujące zagraniczne akcje i ETF-y do łącznej kwoty 1 mln zł (promocja obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, jednak Bossa planuje wpisać ją na stałe do tabeli opłat i prowizji).

Do 30 września Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska będzie też udostępniał do każdego płatnego pakietu notowań zagranica notowania w czasie rzeczywistym z giełd NYSE, NYSE-MKT oraz NASDAQ.

Bossa udostępnia klientom 4500 akcji oraz prawie 600 ETF-ów z 8 zagranicznych giełd. W ostatnim czasie składanie zleceń na rynkach zagranicznych zaczęła umożliwiać również aplikacja mobilna domu maklerskiego bossaMobile.

DM BOŚ oferuje aktualnie najniższe stawki za handel na rynkach zagranicznych spośród polskich brokerów, którzy udostępniają je swoim klientom w ramach kont IKE/IKZE. Patrząc na cały rynek, najtańszą platformą pozostaje wciąż XTB, oferujące bezprowizyjny obrót zagranicznymi akcjami i ETF-ami do kwoty 1 mln EUR miesięcznie.