Bosch zainwestuje w fabrykę pomp ciepła na Dolnym Śląsku

Polska w czołówce producentów baterii. Co trzeba, by utrzymać pozycję? 38 mld zł to wartość polskiego sektora produkcji baterii litowo-jonowych w 2022 roku. Jak wskazuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, aby utrzymać pozycję Polski w czołówce producentów, niezbędne są surowce, wykwalifikowane kadry i innowacyjność.