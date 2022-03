Bosch podjął decyzję o wyjściu z Rosji. W Niemczech ma problemy

Kierownictwo niemieckiej firmy Robert Bosch GmbH podjęło decyzję o całkowitym wstrzymaniu produkcji w zakładach działających w Rosji. Jest to podyktowane obawą, że produkcja niemieckiej korporacji może być wykorzystywana w celach wojskowych - podano w komunikacie.

Robert Bosch GmbH to niemieckie przedsiębiorstwo technologiczne z siedzibą w Gerlingen. Zajmuje się produkcją techniki przemysłowej, urządzeń gospodarstwa domowego oraz technicznego wyposażenia budynków. Działa w wielu krajach na całym świecie.

The #German company #Bosch will halt production at its plants in #Russia.



The company said it made the decision amid information that its products could be used for military purposes.