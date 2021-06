Borys: Za chwilę będziemy rozmawiali więcej o ryzyku przegrzania gospodarki

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

W najbliższych 2-3 latach wzrost gospodarczy w Polsce może przekraczać 5 proc. - powiedział podczas czwartkowego forum SGH prezes PFR Paweł Borys. Dodał jednak, że wkrótce Polska może stanąć przed ryzykiem przegrzania gospodarki.

"Od kilku miesięcy mówimy o tym, że wzrost gospodarczy w najbliższych 2-3 latach może przekraczać 5 proc. (…) Możemy być krajem, który już w III kw. tego roku osiągnie poziom realnej aktywności gospodarczej na poziomie sprzed pandemii" - powiedział Borys.

Borys dodał, że wkrótce polska gospodarka może stać przed ryzykiem przegrzania.

"Za chwilę będziemy rozmawiali więcej o ryzyku przegrzania gospodarki. Mówi się, że to odbicie po pandemii będzie najszybszym odbiciem gospodarki po II Wojnie Światowej i będziemy szybko mówili o pewnych ryzykach nierównowag, które z tego wynikają" - powiedział.

"Na ten moment inflacja nie powinna stanowić bariery dla gospodarki"

"Na ten moment inflacja nie powinna stanowić bariery dla polskiej gospodarki. Zdecydowanie lepiej wychodzić z takiego kryzysu z podwyższoną inflacją niż wyższym bezrobociem. Inflacja dzisiaj ma jeszcze źródła, na które bank centralny ma niewielki wpływ. Ma charakter podażowy, wzrosły ceny paliw. Nie ma jeszcze inflacji popytowej. Większość prognoz pokazuje, że my lukę popytową domkniemy w przyszłym roku. Tymczasem może się okazać, że stanie się to dużo szybciej i już trzeba trochę na to zacząć reagować" - powiedział Borys.

"Jestem akurat zwolennikiem pewnej normalizacji polityki pieniężnej, a przede wszystkim długoterminowo aktywizacji zawodowej, bo poprzez aktywizację zawodową także można obniżać presję inflacyjną, w sposób strukturalny" - powiedział Borys.

