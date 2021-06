Borys: Wydaje się, że wzrost PKB przekroczy 5 proc. w 2021 r.

Członek RPP: Gdy PKB wróci do poziomu sprzed pandemii, będzie można zająć się hamowaniem wzrostu cen

Gdy PKB Polski wróci do poziomu z 2019 r., co będzie można ocenić na jesieni, to można będzie zająć się hamowaniem wzrostu cen - powiedział w telewizji Biznes24 członek RPP Jerzy Kropiwnicki.