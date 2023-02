Borys: Trend dezinflacyjny będzie w tym roku potężny

Według szacunków szefa Polskiego Funduszu Rozwoju inflacja spadnie poniżej 10 proc. w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy. "Wydaje mi się, że idziemy w tym scenariuszu, który nazywam łagodnym lądowaniem po całej serii kryzysów" - stwierdził Paweł Borys.

"Jeżeli ustabilizujemy tę trajektorię lotu po tych wszystkich szokach w tym roku, a myślę, że to jest taki rok przejścia z dużych turbulencji do jakiejś stabilizacji w roku 2024, to być może czeka nas właśnie powrót na tę ścieżkę zrównoważonego rozwoju, 3-4 proc. wzrostu już przy stabilniejszej inflacji" - powiedział w poniedziałek Borys w trakcie sesji inauguracyjnej konferencji EEC Trends odbywającej się w Warszawie.

Zdaniem prezesa "trend dezinflacyjny w tym roku będzie potężny - to tak, jak zaimportowaliśmy większość inflacji bardzo szybko, to teraz tę dezinflację też bardzo szybko zaimportujemy".

"Inflacja spadnie poniżej 10 proc. - myślę, że w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy. Wydaje mi się, że te perspektywy takie średnie, długoterminowe naprawdę mamy bardzo solidne przed polską gospodarką. Trzeba konsekwentnie pewne działania inwestycyjne podejmować" - ocenił Borys.

W jego opinii najtrudniejszy czas dla Polski już za chwilę będzie za nami. "Przetrwaliśmy zimę. Jest węgiel. Jest gaz" - wskazał. Jego zdaniem zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego też jest za nami.

"W momencie pandemii weszliśmy w taki okres dwóch - trzech kwartałów recesji. Później mieliśmy osiem kwartałów bardzo dynamicznego odbicia po pandemii, które trwało mniej więcej do III kwartału ub.r. A teraz przechodzimy taki okres około trzech - czterech kwartałów spowolnienia. Ale być może właśnie teraz na przełomie pierwszego - drugiego kwartału mamy w sumie najgorszy moment w gospodarce, bo połączeni wysokiej inflacji z niskim wzrostem" - tłumaczył.

Borys pewnych ryzyk upatruje dla konsumpcji oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

"Wydaje mi się, że jednak idziemy w tym scenariuszu, który ja nazywam łagodnym lądowaniem po tej całej serii kryzysów. Mianowicie rynek pracy nie powinien tego zbyt mocno odczuć, czyli powinien być stabilny - co widać też w danych" - powiedział.

Jego zdaniem bardzo ważne jest, aby Polska sprawnie uruchomiła m.in. środki z KPO, ponieważ one będą decydowały o tym, czy w najbliższych 2-3 latach nasz kraj będzie się rozwijał w tempie 2,5 proc. PKB, czy 3,5 - 4 proc. PKB.

Miesiąc temu wiceminister finansów Artur Soboń mówił na antenie telewizji wPolsce.pl, że wszystkie prognozy wskazują na to, że na koniec tego roku inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego. Na początku lutego Soboń w rozmowie z PAP.PL powiedział, że zgodnie z wcześniejszymi prognozami MF przełom roku oraz jego pierwsze miesiące to "najprawdopodobniej szczyt inflacji".

Zgodnie z ustawą budżetową na 2023 r. inflacja średnioroczna została zapisana na poziomie 9,8 proc., a wzrost przeciętnego funduszu wynagrodzeń założono w wysokości 7,8 proc.

Z danych GUS wynika, że inflacja średnioroczna w 2022 r. wyniosła 14,4 proc., a więc był to najwyższy wzrost od 1997 r. Natomiast inflacja w grudniu ub.r. wyniosła 16,6 proc. w porównaniu do grudnia 2021.

PFR ma 15 mld zł na prefinansowanie KPO w 2023 r.

PFR ma 15 mld zł na prefinansowanie Krajowego Planu Odbudowy w 2023 r. ze środków pochodzących z nadwyżek z Tarczy Finansowej - powiedział dziennikarzom w kuluarach konferencji EEC Trends w Warszawie prezes PFR, Paweł Borys.

"Prefinansowanie wystartowało. Środki z KPO muszą być wykorzystane w perspektywie połowy 2026 r. Duża część tych projektów to inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, które wymagają ok. 4 lat realizacji. Musimy więc wystartować już teraz, by wykorzystać te pieniądze. Jako PFR mamy nadwyżki z Tarczy Finansowej, które uruchamiamy (na prefinansowanie KPO - PAP), więc nie musimy emitować obligacji. Zakładamy, że to może być 15 mld zł w tym roku, przy założeniu, że nie będzie dostępu do środków z KPO. Jeżeli będzie dostęp do KPO, to nasze zaangażowanie będzie oczywiście mniejsze" - powiedział Borys.

W ubiegłym roku PFR zarezerwował na prefinansowanie KPO ok. 2 mld zł.

Borys: W I półroczu '23 pojawią się emisje obligacji oparte o WIRON, PFR też to rozważa

W pierwszym półroczu 2023 r. na rynku mogą pojawić się pierwsze emisje obligacji oparte o stawkę WIRON. Polski Fundusz Rozwoju też rozważa taki ruch, ale nie podjął jeszcze decyzji - powiedział dziennikarzom w kuluarach konferencji EEC Trends w Warszawie prezes PFR Paweł Borys.

"Rozważamy emisję obligacji opartych o WIRON, ale nie podjęliśmy jeszcze takiej decyzji. Myślę, że w pierwszym półroczu tego roku pierwsze emisje oparte o tę stawkę pojawią się na rynku, czy też od nas, patrząc na to, jak zaawansowane jest wypracowanie standardów. Wydaje mi się, że to się będzie upowszechniało (emisje z użyciem stawki WIRON - PAP)" - powiedział Borys.

"Uważam, że proces tranzycji obecnie przebiega sprawnie. (...) Widzimy, że współpraca między sektorem publicznym, KNF, GPW Benchmark, instytucjami sektora finansowego jest dobra. Produkt po produkcie, segment po segmencie wyznaczamy pewne standardy. (...) WIRON jest stawką opartą o najlepiej przyjętą na świecie metodologię określania risk-free rate, w ramach najlepszych praktyk. Stawka ma już swoją historię. Myślę, że to będzie zachęcało emitentów, żeby opierali się o WIRON" - dodał.

Od początku 2023 r. banki mogą stosować WIRON w produktach i instrumentach finansowych.

W połowie stycznia wiceprezes Związku Banków Polskich powiedział PAP Biznes, że dobrze by było, żeby na rynku długu proces tranzycji stawek referencyjnych w Polsce został rozpoczęty przez interesariuszy publicznych, czyli żeby pojawiły się np. emisje Skarbu Państwa oparte o WIRON. Dodał, że są prowadzone rozmowy z europejskimi bankami rozwoju, żeby zainteresować je emisją obligacji z nową stawką referencyjną. (PAP Biznes)

