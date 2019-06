Borys-Szopa: Pierwsze wypłaty świadczenia 500+ trafią do rodziców już w lipcu

Od 1 lipca będzie można składać online wnioski o świadczenie "500 plus" także na pierwsze dziecko. Liczymy, że samorządy, tak jak dotychczas, będą sprawnie realizować program i pierwsze pieniądze trafią do rodziców jeszcze w lipcu – powiedziała PAP szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa.

Od 1 lipca tego roku program "Rodzina 500 plus" obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

"Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Liczymy, że samorządy, tak jak dotychczas, będą sprawnie realizować program i pierwsze pieniądze trafią do rodziców jeszcze w lipcu" – powiedziała minister Bożena Borys-Szopa.

Terminy wypłaty świadczenia są określone ustawowo, jednak również w ubiegłych latach pieniądze były wypłacane wcześniej, nawet w tym samym miesiącu, w którym rodzice złożyli wniosek. Po nowelizacji ustawy i rozszerzeniu programu procedury przyznawania świadczenia zostały jeszcze uproszczone (m.in. od lipca przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej).

"Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października" – podkreśliła szefowa MRPiPS.

Dalej sytuacja jest analogiczna – wniosek złożony w listopadzie to wypłata, z wyrównaniem od listopada, do 31 stycznia 2020 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

"Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają +500 plus+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września)" – przypomina minister Bożena Borys-Szopa.

"Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r." – dodała szefowa MRPiPS. (PAP)

Autorka: Olga Zakolska

