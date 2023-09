Borys: Rozpoczęcie cyklu obniżek stóp jesienią uzasadnione

Rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych jesienią jest uzasadnione, ale należy być bardzo ostrożnym z jego tempem - powiedział dziennikarzom prezes Polskiego Funduszu Rozwoju w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W ocenie Borysa inflacja w Polsce do końca 2023 r. może spaść do ok. 6,5-7 proc.

"W mojej ocenie jesienią jest uzasadnienie do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych, ale to jest decyzja RPP czy i kiedy to nastąpi. Przemawia za tym silny złoty i to, że inflacja powinna już do końca roku spaść poniżej poziomu stóp procentowych, czyli pojawią się dodatnie, realne stopy. Trend dezinflacji powinien również być kontynuowany" - powiedział Borys.

"Mamy do czynienia też ze spowolnieniem gospodarczym, widać, że akcja kredytowa jest na niskim poziomie. Mamy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych na świecie. To wszystko argumenty za rozpoczęciem cyklu obniżek" - dodał.

Prezes PFR zaznaczył, że należy być bardzo ostrożnym z tempem obniżek stóp procentowych.

"Zaznaczam, że trzeba być bardzo ostrożnym z tempem obniżek stóp. Trzeba się upewnić, że inflacja, w perspektywie końca 2025 r. zejdzie do celu inflacyjnego" - powiedział.

"Biorąc pod uwagę aktualne prognozy stóp wydaje się, że nie ma uzasadnienia do tego, aby wakacje kredytowe były dłuższe niż dwa kwartały przyszłego roku. Ale w tym czasie takie uzasadnienie jeszcze by było" - dodał.

W ocenie Borysa inflacja w Polsce do końca 2023 r. może spaść do ok. 6,5-7 proc.

"Wydaje mi się, że inflacja może spaść w okolice 6,5-7 proc. do końca tego roku. To by oznaczało już dodatnie, realny stopy procentowe w Polsce. A jeżeli inflacja spadnie poniżej 5 proc. w przyszłym roku, to mówilibyśmy już o prawie 2-proc., dodatnich, realnych stopach procentowych. To nie jest dobre, ponieważ to może wywoływać negatywne skutki dla wzrostu" - powiedział Borys.

"RPP zawsze powinna patrzeć te 12 miesięcy do przodu i obserwować też złotego. Ważną kotwicą polskiej gospodarki był złoty, on jest silny, zbyt silny złoty też nie jest dobry, bo to może wywołać negatywne skutki dla wzrostu i dla eksportu" - dodał.

Prezes PFR o wakacjach kredytowych. "Maksymalnie dwa kwartały"

„Biorąc pod uwagę aktualne prognozy stóp procentowych wydaje się, że nie ma uzasadnienia do tego, żeby wakacje kredytowe były dłuższe niż dwa kwartały przyszłego roku” – powiedział Borys pytany przez dziennikarzy, czy konieczne jest przedłużaniem wakacji kredytowych. Podkreślił jednocześnie, że trzeba poczekać z tym na decyzję premiera.

Szef PFR dodał, że w ostatnich dwóch latach dochody rosną, "co pozwala kredytobiorcom w tym czasie lepiej przygotować się do pełnej obsługi rat kredytowych zwłaszcza tym kredytobiorcom, którzy brali kredyty w latach 2019-2020 przy dość nikim poziomie stóp pocztowych".

Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja dotycząca przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do końca pierwszej połowy września. Wskazywał, że jeśli taka decyzja zapadnie, to będzie rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych.

"Biorąc pod uwagę, że stopy procentowe cały czas pozostają na dość wysokim poziomie, ale jest szansa, że obniżą się już w ciągu najbliższego roku - według aktualnych prognoz nawet w okolice 5 proc. - takie uzasadnienie byłoby w okresie dwóch kwartałów" - powiedział Borys.

Prezes PFR ocenia przygotowanie polskiego sektora bankowego do wdrożenia WIRON-u

"Proces tranzycji z WIBORu do WIRONu przebiega sprawnie, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, tak, żeby nie wywoływać żadnych zaburzeń w funkcjonowaniu systemu finansowego. Wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych dwóch lat w pełni polski sektor finansowy przejdzie na nowy wskaźnik referencyjny WIRON" - powiedział dziennikarzom Borys.

"Dziś oceniam już wysoko poziom przygotowania sektora bankowego do wdrożenia nowych stawek referencyjnych, są wyraźne zapowiedzi kilku banków, że już w tym roku to nastąpi" - dodał.

Prezes PFR, zapytany, czy reforma wskaźników będzie przebiegała zgodnie ogłoszoną tzw. "Mapą Drogową" reformy, powiedział: "Czy jakieś korekty będą się pojawiały? Jak przy każdym projekcie - być może tak. Zawsze priorytetem jest, żeby to nie było szybko, tylko dobrze".

