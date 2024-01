Borys: Polska powinna mieć w portfelu zagraniczne inwestycje kapitałowe o profilu dochodowym

Polska powinna mieć w portfelu w ramach rezerw walutowych, poza obligacjami i złotem, zagraniczne inwestycje kapitałowe o profilu dochodowym - ocenił Paweł Borys, prezes PFR.

"Zwiększenie zasobów złota w strukturze rezerw walutowych ma sens z perspektywy dywersyfikacji i bezpieczeństwa. Niemniej uważam, że Polska mogłaby bardziej aktywnie zarządzać rezerwami, które wynoszą już ponad 193 mld USD! Poza obligacjami i złotem w portfelu powinny być też zagraniczne inwestycje kapitałowe o profilu dochodowym jak fundusze infrastrukturalne, akcje spółek dochodowych, fundusze nieruchomości" - napisał Paweł Borys na platformie X.

"Podnosiłoby to długoterminowe stopy zwrotu. Przykładem jest tutaj polityka inwestycyjna norweskiego Norges, czy singapurskiego GIC" - dodał.

Prezes NBP Adam Glapiński mówił na styczniowej konferencji prasowej, że bank w 2023 roku kontynuował zakupy złota, powiększając zasoby do 360 ton. Jak dodał, złoto obecnie stanowi ok. 13 proc. rezerw dewizowych, a docelowo NBP chce mieć w rezerwach ok. 20 proc. udziału złota.

Na koniec grudnia ub.r. oficjalne aktywa rezerwowe zarządzane przez Narodowy Bank Polski wynosiły 175,4 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 193,8 mld. (PAP Biznes)

