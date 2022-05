/ Europejski Kongres Finansowy

Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku po tsunami od lutego. Złoty stabilny i tylko 2 proc. niżej od początku roku do euro. Obligacje wzrosły, a 10-letnie rentowności spadły już z 7 proc. na 6,7 proc. Akcje w końcu do góry. Surowce w dół. Inwestorzy zaczęli obawiać się recesji na świecie" - napisał na Twitterze prezes PFR. Nowe roczne obligacje skarbowe są oprocentowane według stopy referencyjnej ustalanej przez RPP; dzisiaj to 5,25 proc., ale jeżeli stopy wzrosną, to oprocentowanie również; ich oprocentowanie będzie zmienne - poinformował w środę na Twitterze prezes PFR Paweł Borys.

Wcześniej Borys odniósł się na Twitterze do zapowiedzianego przez premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzenia nowego typu obligacji powiązanych ze stopami procentowymi NBP.

Szef PFR doprecyzował na Twitterze, że nowe obligacje będą miały zmienne oprocentowanie. "Nowe roczne obligacje skarbowe będą oprocentowane według stopy referencyjnej ustalanej przez RPP. Dzisiaj to 5,25 proc., ale jeżeli stopy wzrosną to oprocentowanie również" - wyjaśnił. "To będzie punkt odniesienia (benchmark) dla oprocentowania rocznych lokat w bankach oraz wsparcie polityki pieniężnej" - dodał Borys.

Z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że w czerwcu resort wprowadzi do stałej oferty dwa nowe typy obligacji: roczne i dwuletnie o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP. Obligacje roczne będą nowym instrumentem oszczędzania stanowiącym bezpośrednią referencję dla lokat bankowych. Nowe obligacje dwuletnie zastąpią dotychczas sprzedawane obligacje o tym samym okresie zapadalności i stałym oprocentowaniu. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

