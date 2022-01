Borys: Paszporty covidowe powinny być głównym elementem obostrzeń

/ PFR

Paszporty covidowe powinny być głównym instrumentem w ramach obostrzeń w fali pandemii zdominowanej przez wariant omikron - powiedział w trakcie kongresu EEC Trends w Warszawie prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że w razie potrzeby PFR jest przygotowany na wznowienie pomocy dla firm.

"Jeżeli jest taka charakterystyka omikrona, że to trwa rzeczywiście od 6 do 8 tygodni, to chyba nie ma potrzeby wprowadzania tak daleko idących obostrzeń (lockdownu - PAP). Firmy są przygotowane od strony finansowej i organizacyjnej. Popieram to, co mówi minister Niedzielski - wprowadzenie w jak największym zakresie paszportów covidowych jako główny instrument zapobiegania pandemii" - powiedział Borys.

"My jako PFR cały czas udzielamy wsparcia dla najbardziej poszkodowanych branż, czyli targi, turystyka. Dla dużych przedsiębiorstw udzielamy pożyczek preferencyjnych. Gdyby rząd podjął decyzję, że chce podjąć kolejne tego typu działania, to jesteśmy gotowi" - dodał.

