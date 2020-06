Borys: PKB w II kwartale może spaść o 8-10 proc.

PKB może się skurczyć w II kwartale tego roku o ok. 8-10 proc. powiedział prezes PFR Paweł Borys we wtorek na antenie radia TOK FM.

"Wydaje mi się, że nie idziemy w kierunku bardzo negatywnych scenariuszy, czyli spadek rzędu 15 proc., ale trzeba się liczyć, że PKB może się skurczyć w II kwartale o ok. 8-10 proc." - powiedział Borys, podkreślając, że mamy już do czynienia z pewnym ożywieniem gospodarki m.in. w związku z luzowaniem ograniczeń po koronawirusie.

Pytany o kondycję sektora bankowego ocenił, że pomimo działań banku centralnego będzie "ciężko o wzrost akcji kredytowej, bo mamy do czynienia jednocześnie z głęboką recesją". Jak powiedział, nie sądzi, by w tym roku nastąpił wzrost akcji kredytowej. "Tu raczej chodzi o to, żeby nie doszło do załamania na rynku kredytów, a tu chyba nam to nie grozi" - mówił.

Ocenił, że sytuacja banków jest stabilna, mimo że obniżka stóp procentowych wpływa na spadek dochodów banków.

GUS podał w piątek, że PKB w I kwartale wzrósł o 2 proc.

autor: Małgorzata Werner-Woś