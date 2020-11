Borys: PFR planuje do lutego emisję obligacji za ok. 5 mld zł

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Do lutego PFR planuje emisję obligacji za ok. 5 mld zł - poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Przygotowujemy się teraz do zwiększonych wypłat z tarczy finansowej dla dużych firm, jak również przygotowujemy się do drugiej tarczy dla MŚP dla tych branż najmocniej dotkniętych kryzysem. Chcemy, by ten program wystartował w styczniu. Dlatego spodziewamy się, że w perspektywie zapewne lutego te emisje nastąpią. Myślę, że to będzie ok. 5 mld zł. Co do tenorów nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji" - powiedział Borys w trakcie webinarium EKF.

Według Borysa, w 2021 r. interwencja państwa w gospodarkę, poprzez działania PFR, czy BGK, powinna być mniejsza.

"2021 r. to powinien być ten moment, w którym interwencja państwa, czy z PFR, czy z BGK powinna już mieć mniejszą skalę. Jeszcze w I półroczu ona będzie widoczna, ale od II półrocza, jeżeli będzie po pandemii, na pewno będzie mniejsza skala aktywności rozwojowych. Bardzo duża wtedy będzie rola dla sektora bankowego w dostarczaniu nowoczesnych usług dla sektora przedsiębiorstw" - powiedział.

Polski Fundusz Rozwoju realizuje program wsparcia krajowych przedsiębiorstw różnej wielkości dotkniętych przez epidemię koronawirusa o pierwotnie deklarowanej wartości 100 mld zł, finansowany emisjami obligacji. Do tej pory PFR wyemitował obligacje o wartości nominalnej 62 mld zł.

W ramach zakończonych 31 lipca programów dla mikro, małych i średnich firm (program do 75 mld zł) PFR wypłacił 60,7 mld zł (stan na 10 listopada). PFR planuje wznowić program pomocowy dla MŚP dla branż dotkniętych restrykcjami w II fali pandemii. Wymagana jest do tego zgoda Komisji Europejskiej. PFR planuje ruszyć z wypłatami od stycznia.

PFR prowadzi obecnie program wsparcia dla dużych firm o wartości do 25 mld zł, który składa się z trzech instrumentów: finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł, finansowania preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł i finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7,5 mld zł

Do końca października PFR pozytywnie rozpatrzył wnioski za 1,4 mld zł dla dużych firm. Od tamtej pory PFR poinformował m.in. o udzieleniu finansowania dla JSW za 1 mld zł. (PAP Biznes)

