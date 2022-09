Borys (PFR) o inflacji w 2023 r. i obniżkach stóp procentowych

Kochalski (RPP): Nadal jest przestrzeń do podwyżek stóp. Stabilność cen pozostaje pierwszoplanowa

Nadal jest przestrzeń do ewentualnych podwyżek stóp procentowych, choć w mniejszej niż do tej pory skali - powiedział PAP Biznes członek RPP Cezary Kochalski. Dodał, że perspektywy obniżek stóp w 2023 r. nie można wykluczyć, ale będzie to zależeć m. in. od rozmiaru spowolnienia gospodarczego.