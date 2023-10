Borys (PFR): Zyski banków muszą wynosić 25-30 mld zł rocznie

Zyski polskich banków muszą wynosić 25-30 mld zł rocznie, żeby finansować ogromne krajowe potrzeby inwestycyjne - ocenia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Szacuję, żeby polski sektor bankowy zapewniał dobry napływ kredytów do gospodarki i był w stanie finansować wszystkie inwestycje w trasformacji energetycznej i infrastrukturalne, a potrzeby na najbliższe dekady są gigantyczne, to zyski muszą wynosić co najmniej 25-30 mld zł rocznie, co daje zwrot na kapitale w granicach 10 proc. plus. Czyli jeżeli nominalny PKB rośnie ok. 7 proc. (...) to 7 proc. z tego idzie na wzrost portfela kredytowego, żeby utrzymać stabilną relację kredytu do PKB. Dobrze byłoby, żeby było coś jeszcze dla akcjonariuszy, żeby z 30 proc. zysku dzielili się z akcjonariuszami w sektorze" - powiedział Borys w trakcie Banking & Insurance Forum 2023 w Warszawie.

"To jest wtedy zrównoważony poziom rentowności, który pozwala się rozwijać i budować wartość banków" - dodał. (PAP Biznes)

