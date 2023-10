Borys (PFR): Inflacja na koniec 2023 roku spadnie poniżej 7 proc.

Poziom inflacji poniżej 7 proc. na koniec roku i 5 proc. w połowie 2024 jest możliwy do osiągnięcia – ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys odnosząc się do danych GUS.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. wzrosły rdr o 8,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,4 proc. Odczyt był zgodny z wcześniejszym tzw. szybkim szacunkiem.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys odnosząc się do informacji Urzędu wskazał na platformie X (dawniej Twitter), że "dane o inflacji bazowej potwierdzają, że presja cenowa wyraźnie hamuje". "Inflacja poniżej 7 proc. na koniec roku i 5 proc. w połowie 2024 realna" – ocenił.

"Złoty w ok 4,50 (w stosunku do euro - PAP) obecnie na optymalnym poziomie z perspektywy inflacji i opłacalności eksportu. Wzrost PKB w 4 kw. już pow. 2 proc. = miękkie lądowanie" – dodał we wpisie prezes PFR. (PAP)

ra/ mick/