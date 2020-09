Borys: Obstawiam, że w tym roku polskie PKB spadnie o 2-3 proc.

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

PKB Polski w III kw. może wzrosnąć nawet o ok. 7-8 proc. kdk, a w całym 2020 spadek PKB wyniesie ok. 2-3 proc. rdr - powiedział we wtorek w TVP Info prezes PFR Paweł Borys.

"Mamy bardzo dynamiczne odbicie aktywności ekonomicznej w Polsce. Powiem więcej, ostatnie dane, które płyną z gospodarki na temat sprzedaży, produkcji przemysłowej, która zbliżyła się do poziomów sprzed Covidu wskazują, że (...) wzrost PKB w III kw. może wynieść nie 4-5 proc. (kdk - PAP) jak się pierwotnie wydawało, ale nawet 7-8 proc. (kdk - PAP)" - powiedział.

"Za cały rok w tej chwili ekonomiści podnoszą prognozy i mamy szansę, by [...] spadek PKB wyniósł zaledwie ok. 2-3 proc. (rdr - PAP) (...). Od 2021 r. wrócimy na ścieżkę wzrostu i też mamy szasnę, by nasz poziom dochodów, PKB wrócił do poziomów sprzed Covidu [...] pewnie już w III kw., IV kw. przyszłego roku" - dodał.

W połowie sierpnia Borys prognozował, że wzrost PKB Polski w III kw. 2020 r. może wynieść ok. 4-5 proc. kdk. (PAP Biznes)

