Borys: Nie będzie indeksacji dopłat państwa do PPK o wskaźnik inflacji

Nie widać potrzeby zmian głównych parametrów PPK, a jedynie zmiany techniczne - poinformował prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że prawdopodobnie nie będzie decyzji o indeksacji dopłat państwa o wskaźnik inflacji, choć nie jest to decyzja w gestii PFR.

"Nie widzimy potrzeby, w wyniku wniosków z analiz, wprowadzania istotnych zmian w konstrukcji PPK. Uważamy, że system co do zasady się sprawdził, produkt jest atrakcyjny, nawet w trudnym okresie ostatnich 3 lat, gdy mieliśmy potężne wahania na rynkach finansowych. Produkt od strony finansowej jest dobrze skonstruowany. (...) Co do głównych parametrów programu nie widzimy potrzeby zmian" - powiedział Borys.

"Jest zestaw zmian technicznych, które pewne techniczne elementy programu mogą usprawnić" - dodał.

Prawdopodobnie nie będzie decyzji o indeksacji dopłat państwa do PPK o wskaźnik inflacji.

"To nie należy do naszej decyzji, ale w tej chili taka decyzje nie jest też rozważna. Te dopłaty stanową niemałą część gromadzonych oszczędności, ale kluczową zachętą są dopłaty ze strony pracodawców. Mamy też zwolnienia podatkowe. Nie wychodzi nam w badaniach, żeby to był decydujący czynnik dotyczący uczestnictwa. Na razie takiej decyzji najprawdopodobniej nie będzie" - powiedział Borys. (PAP Biznes)

