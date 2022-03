Borys: Możemy być spokojni o nasze bezpieczeństwo ekonomiczne

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Ze względu na agresję Rosji na Ukrainę wzrost PKB Polski może spowolnić o 0,5-1 pkt proc. - powiedział w Radiu Zet prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Sytuacja, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, europejską, jest bardzo stabilna. Złoty osłabił się o 1-2 proc., wzrost gospodarczy w Polsce jest silny. Polski eksport na Ukrainę, Białoruś i Rosję stanowi łącznie 5 proc. całego eksportu, to bardzo mało. Być może wzrost gospodarczy spowolni o 0,5-1 pkt proc., ale my tego tak bardzo nie odczujemy, możemy być spokojni o nasze bezpieczeństwo ekonomiczne" - powiedział Borys.

"Mamy bardzo silne banki, jedne z najsilniejszych na świecie, jeśli chodzi o poziom kapitału, płynności, nic złego się tutaj nie dzieje. To, w czym najbardziej odczuwamy skutki agresji Rosji, i w ogólne w ostatnich miesiącach, to inflacja. Rosja jeszcze jesienią spowodowała potężny wzrost cen gazu (...). My to dziś już odczuwamy w wyższych cenach, przede wszystkim gazu, oraz ropy. Natomiast nawet te ceny gazu i ropy się ustabilizowały, one pozostają na wysokim poziomie, ale nic złego się nie dzieje" - dodał.

Prezes PFR ocenił, że wzrost gospodarczy Polski w 2022 r. może znaleźć się na poziomie 4,5 proc. (PAP Biznes)

pat/ mfm/