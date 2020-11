Borys: Drugą falą pandemio dotknięte są branże z ok. 10 proc. udziałem w PKB i zatrudnieniu

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Drugą falą pandemio dotknięte są branże odpowiadające za ok. 10 proc. polskiego PKB i zatrudnienia - powiedział w trakcie webinarium prezes PFR Paweł Borys.

"II fala pandemii wpływa szczególnie na kilkadziesiąt branż, blisko 40 branż, które mają ok. 5-proc. udział w zatrudnieniu ogółem i podobny wkład do PKB. Jeżeli uwzględnimy branże pośrednio dotknięte II falą pandemii, to mówimy o ok. 10 proc. polskiego PKB i udziale w zatrudnieniu na poziomie niecałych 10 proc." - powiedział Borys.

PFR zakłada, że w ramach Tarczy 2.0 dla MŚP realny poziom finansowania firm wyniesie 8-10 mld zł, a program maksymalnie może opiewać na 14 mld zł - powiedział w trakcie webinarium prezes PFR Paweł Borys.

Szacuję, że w ramach Tarczy Finansowej 2.0 do sektora MŚP trafi ok. 10 mld zł i także ok. 10 mld zł otrzymają jeszcze duże firmy - poinformował PAP Biznes Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Uruchomienie pomocy dla firm wymaga zgody Komisji Europejskiej, która spodziewana jest w styczniu.

Tarcza Finansowa 2.0 przeznaczona będzie dla przedsiębiorstw z 38 branż (np. turystyka, gastronomia), które najsilniej ucierpiały w efekcie epidemii koronawirusa. Zarządzający programem pomocowym Polski Fundusz Rozwoju zaoferuje przedsiębiorstwom trzy rodzaje instrumentów: nową tarczę finansową dla MŚP i mikrofirm, umorzenie pomocy otrzymanej w ramach pierwszej tarczy finansowej oraz przedłużenie programu pomocowego dla dużych firmy.

"Uruchamiając pierwszą tarczę finansową zaplanowaliśmy, że wydamy 100 mld zł, a wydaliśmy dotychczas 62 mld zł. Wciąż możemy wydać niemal 40 mld zł, ale zakładam, że uruchomienie tych programów spowoduje, że do firm trafi ok. 20 mld zł" - powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Do skorzystania z tarczy finansowej uprawnione będę mikrofirmy (zatrudniające do 9 osób), które wykażą spadek przychodów w okresie marzec-grudzień lub w IV kwartale, w odniesieniu do zeszłego roku. Przy spadku przychodów o min. 30 proc. firmy będę mogły otrzymać dopłatę w wysokości 18 tys. zł na zatrudnionego, a w przypadku spadku przychodów o 60 proc. rdr, dopłata będzie mogła sięgnąć 36 tys. zł na zatrudnionego. Podobnie jak w przypadku pierwszej tarczy finansowej, jeśli po skorzystaniu z pomocy przedsiębiorstwo utrzyma zatrudnienie przez rok, to będzie mogło ubiegać się o umorzenie 75 proc. otrzymanej pomocy.

Nowością, wprowadzoną przez unijne przepisy, będzie możliwość dopłaty w wysokości do 70 proc. kosztów, których nie pokrywają przychody. Będą mogły skorzystać z niej przedsiębiorstwa z sektora MŚP (firmy zatrudniające do 249 pracowników).

"Nasza interpretacja tego przepisu jest taka, że będziemy mogli pokryć firmom do 70 proc. straty brutto. Biorąc pod uwagę, że uwzględniona w tym będzie także amortyzacja, to w praktyce firmy otrzymają pomoc przekraczającą 70 proc. straty gotówkowej" - wyjaśnił Paweł Borys. Firmy będą mogły liczyć na pokrycie strat poniesionych już od listopada i prognozowanych do końca marca przyszłego roku.

Prezes PFR dodał, że ta część tarczy będzie działać tak samo, jak w przypadku pierwszej tarczy - aplikacja o pomoc będzie możliwa poprzez system banku obsługującego firmę, a oceny dokonywał będzie algorytm. Dzięki temu firmy otrzymają pieniądze jak najszybciej. Borys ocenia, że na tę formę pomocy PFR wyda ok. 10 mld zł.

Ok. 6 mld zł będzie z kolei PFR kosztowało umorzenie pomocy, którą firmy otrzymały w ramach pierwszej tarczy finansowej. W ramach tego działania przedsiębiorstwa będą mogły umorzyć nawet do 100 proc. subwencji i będą zwolnione z obowiązku utrzymania zatrudnienia.

"Skorzystanie z umorzenia nie będzie zamykało firmom drogi do otrzymania pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby firmy nie zwalniały pracowników" - powiedział Borys.

W ramach pomocy dla dużych firm PFR zakłada kontynuację programu pożyczek, na który - w ocenie Pawła Borysa - PFR wyda jeszcze ok. 10 mld zł.

Na użycie zaplanowanych instrumentów PFR potrzebuje zgody Komisji Europejskiej.

"Wszystkie niezbędne dokumenty już wysłaliśmy. Nie sądzę, żeby z uzyskaniem zgody były jakieś problemy, niemniej taki proces kilka tygodni potrwa. Zgodę powinniśmy uzyskać w styczniu" - ocenił Borys.

