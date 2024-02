Borrell po słowach Trumpa: NATO nie może być sojuszem "a’la carte"

Trump grozi, że będzie zachęcał Rosję do ataków na kraje NATO zalegające z płatnościami Donald Trump zagroził, że gdy ponownie zostanie prezydentem USA, nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Co więcej, "zachęcał" Rosję do ataku na te kraje. To "przerażające i bezsensowne" - zareagował Biały Dom.