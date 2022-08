Borrell: UE zawiesi umowę o ułatwieniach wizowych dla Rosjan

Nie będzie całkowitego zakazu wizowego dla obywateli Rosji; kilka krajów członkowskich, w tym Węgry, opowiedziało się przeciw takiemu rozwiązaniu – poinformował w środę na Facebooku szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto, który przebywa w Pradze na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej.

Całkowitemu zakazowi prócz Węgier sprzeciwiają się m.in. Niemcy i Francja. Również belgijska minister spraw zagranicznych Hadja Lahbib powiedziała w środę, że jej kraj nie chce „całkowitej izolacji Rosjan”.

„Nasza polityka wizowa powinna nadal pozwalać na kontakty międzyludzkie w EU z obywatelami Rosji, którzy nie są związani z rosyjskim rządem” – napisano we francusko-niemieckim dokumencie, cytowanym we wtorek przez agencję Reutera.

Jak podał w środę „Financial Times”, pięć graniczących z Rosją państw Unii Europejskiej - Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia - zagroziło we wspólnym oświadczeniu przyjęciem "środków krajowych" w celu zmniejszenia liczby wjeżdżających Rosjan, jeśli UE nie uzgodni wspólnego podejścia. W piśmie zaznaczono, że zawieszenie umowy z 2007 r. jest "koniecznym pierwszym krokiem", ale nie zniechęci to rządów pięciu państw do szukania bardziej rygorystycznych środków ograniczających liczbę Rosjan wjeżdżających do tych krajów. (PAP)

