Borrell: Możliwe są modyfikacje zasad wydawania wiz obywatelom Rosji

Wizz Air od jesieni zaoferuje nowe trasy z Polski

Węgierski Wizz Air od września ponownie zacznie latać z Katowic do Abu Zabi i Katanii oraz uruchomi nowe połączenie z Krakowa do Lyonu we Francji; w październiku linia poleci z Katowic i Warszawy na Fuerteventurę, z Warszawy do Marrakeszu; uruchomi też nowe połączenie na Maderę - podał przewoźnik.