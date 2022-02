Borowski, kandydat do RPP: Dobra sytuacja na rynku pracy sprzyja wzrostowi inflacji

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Dobra sytuacja na rynku pracy generuje wzrost płac, co jest czynnikiem proinflacyjnym - powiedział w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych kandydat do RPP Jakub Borowski.

"Czy skup aktywów NBP był czynnikiem proinflacyjnym? W pewnym stopniu oczywiście tak. Ten skup oddziaływał w kierunku poprawy sytuacji finansowej firm. Dzisiaj i pod koniec ubiegłego roku poprawiająca się sytuacja finansowa firm to był jeden z powodów, dla którego tempo wzrostu płac przyspieszyło (…) w znacznym stopniu dzięki tarczy antykryzysowej. Pojawił się momenty, gdy sytuacja na rynku pracy była na tyle dobra i presja płacowa pojawiając się, generowała i generuje nadal wzrost płac, który jest czynnikiem proinflacyjnym" - powiedział.

"Polityka pieniężna powinna być zacieśniana w sposób wyważony, taki, który ogranicza zmienność produkcji i zatrudnienia i prowadzi do tego, że inflacja będzie stopniowo obniżana, ale nie za cenę bardzo dużych wahań aktywności" - powiedział.

"Sądzę, że (…) straty po stronie produkcji i obniżanie inflacji można tak kształtować, by inflacja osiągnęła cel inflacyjny w horyzoncie dwóch lat. Nie należy w mojej ocenie działać tak, by bardzo gwałtownie ją obniżać, bo będzie to bardzo kosztowne społecznie" - dodał.

"W dłuższej perspektywie tarcza antyinflacyjna nie jest czynnikiem antyinflacyjnym w takim sensie, że choć oddziałuje bezpośrednio na ceny w 2022 r., to potem inflacja ze względu na obniżoną bazę będzie przejściowo wyższa. Tarcza zwiększa wydatki gospodarstw domowych (…), więc z tego punktu widzenia jest czynnikiem popytowym i jest czynnikiem proinflacyjnym w dłuższej perspektywie, ale nie jest to wpływ znaczący, co trzeba podkreślić. Z drugiej strony tarcza jest czynnikiem, który w krótkiej perspektywie obniża szczyt inflacji w I połowie roku" - powiedział.

Dodał, że bez tarczy inflacja przekroczyłaby 10 proc. już w styczniu i potem jeszcze przez jakiś czas utrzymywałaby się powyżej 10 proc.

Zdaniem Borowskiego brak dwucyfrowej inflacji ma istotne znaczenie. Taki poziom CPI mógłby wywołać niekorzystne, skokowe, nieliniowe skutki, jeżeli chodzi o oczekiwania inflacyjne, przez co trudniej w dłuższej perspektywie byłoby obniżyć inflację.

RPP powinna obecnie podnieść stopy proc. o 75 pb ze względu na brak umocnienia złotego po dotychczasowych podwyżkach stóp i presję płacową, a następnie w mniejszych krokach zwiększyć główną stopę do nieco powyżej 4 proc. - powiedział Borowski.

"To są dwa elementy (brak umocnienia PLN i presja płacowa - PAP), które decydują o tym, że bank centralny dzisiaj mógłby rozważać podawanie trochę większej dawki tego lekarstwa, polegającej na podwyżce stóp o 75 pb i potem w mniejszych dawkach w kolejnych miesiącach, kończąc cykl na poziomie powyżej 4 proc. w perspektywie najbliższych miesięcy" - powiedział Borowski.

"Biorąc pod uwagę to, że kurs walutowy nie zareagował (na podwyżki stóp – PAP), dla mnie to jest sprawa zasadnicza, to jak popatrzmy na główne narzędzia oddziaływania na inflację - stopy procentowe i kurs walutowy, to w krótkim okresie wpływ kursu walutowego jest dominujący – tak wynika z badań o mechanizmie transmisji" - dodał.

Według Borowskiego głównymi czynnikami ograniczającymi umocnienie złotego jest spór Polski z UE i zagrożenie dla napływu środków z KPO do kraju oraz polityka komunikacyjna NBP z przeszłości, łącznie z interwencjami walutowymi pod koniec 2020 r.

Ekonomista wskazał, że kurs opłacalności eksportu dla polskich firm znajduje się na poziomie ok. 4,10/EUR.

"Jest więc zapas dla aprecjacji kursu” - dodał.

Borowski został zgłoszony jako sejmowy kandydat do RPP przez grupę posłów KO. Dwójka pozostałych kandydatów Sejmu do Rady - poseł PiS Wiesław Janczyk i posłanka PiS Gabriela Masłowska - została zgłoszona przez grupę posłów ze swojej partii.

