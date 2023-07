Borell: UE chce przeznaczyć 20 mld euro na potrzeby obronne Ukrainy

Unia Europejska chce zapewnić Ukrainie 20 mld euro na potrzeby obronne za pośrednictwem "specjalnej sekcji" w Europejskim Instrumencie na rzecz Pokoju (EPF) - poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wypłaty do pięciu miliardów euro rocznie miałyby być realizowane przez następne cztery lata.

fot. YVES HERMAN / / Reuters

"To wciąż to samo narzędzie, Europejski Instrument na rzecz Pokoju, który działa bardzo dobrze i będziemy go nadal używać, ale ze specjalną sekcją, z konkretnym finansowaniem, które można oszacować na podstawie liczb, o których wspomniałem" – wyjaśnił Borrell.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju został ustanowiony w marcu 2021 roku dla finansowania wszystkich działań w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) dotyczących spraw wojskowych i obronnych w celu zapobiegania konfliktom, zachowania pokoju oraz wzmocnienia międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności.

W szczególności EPF umożliwia UE finansowanie działań mających na celu wzmocnienie zdolności krajów spoza Unii oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych w odniesieniu do spraw wojskowych i obronnych. (PAP)

asc/ ap/