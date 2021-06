BoomBit miał w maju 27,95 mln zł przychodów, najwięcej w historii

Przychody VRG w maju wyniosły ok. 102,6 mln zł, wzrost o 63,9 proc. rdr

Skonsolidowane przychody VRG w maju 2021 roku wyniosły około 102,6 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 63,9 proc. w porównaniu do maja 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 310,1 mln zł i były wyższe rdr o 7,2 proc.