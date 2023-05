Trudny I kwartał BoomBit. Znacznie wzrosły koszty m.in. utrzymania istniejących gier

Wittchen planuje w '23 inwestycje na ok. 15,5 mln zł, chce dwucyfrowych wzrostów sprzedaży Grupa Wittchen planuje w 2023 roku przeznaczyć nakłady w kwocie ok. 11 mln zł na wyposażenie nowych salonów i modernizację obecnych oraz ok. 4,5 mln zł na infrastrukturę IT oraz związaną z e-commerce - podała spółka w raporcie kwartalnym. Firma chce kontynuować dwucyfrowe dynamiki sprzedaży, liczy na stabilizację marży brutto na sprzedaży i marży operacyjnej.