Boom na zbiórki w sieci. W tym roku wpłacimy nawet 2 mld zł

Minister rodziny: Rodzice złożyli już ponad 2 mln wniosków o 500+

Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 mln wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy – powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Najprościej jest złożyć wniosek o to świadczenie drogą elektroniczną - dodała.