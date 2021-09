Boom na rynku pracy bije kolejne rekordy. Raport Grant Thornton

fot. fizkes / / Shutterstock

W sierpniu liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła o 33,8 proc. rdr do 317,6 tys. - podano w raporcie Grant Thornton i firmy Element.

"Obecnie wyraźnie dodatnie dynamiki – nawet przy uwzględnieniu statystycznego efektu niskiej bazy – wydają się bardzo wysokie i potwierdzają, że rynek pracy bardzo szybko otrząsnął się z lockdownu i kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa" - napisano w raporcie.

Grant Thornton

"Opublikowane w sierpniu 2021 roku 317,6 tys. ofert pracy to wynik nie tylko wyższy niż przed rokiem, ale nawet niż w sierpniu 2019 roku, kiedy opublikowano 305 tys. ofert pracy. Potwierdza to zarysowaną w poprzednich edycjach raportu tezę, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku nie tylko odrobił straty poczynione pandemią, ale zrobił to wręcz z nadwyżką, tzn. popyt na pracowników w Polsce jest obecnie nawet wyższy niż w 2019 roku, a więc w jednym z najlepszych okresów w historii polskiego rynku pracy" - dodano.

Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, najwięcej ofert pracy publikowanych jest w Krakowie i Warszawie (odpowiednio 24,8 i 21,2 na tysiąc mieszkańców), a najgorzej w Poznaniu i Łodzi (6 i 7,5). Silny wzrost popytu widoczny jest szczególnie w zawodach związanych z HR (o 70 proc. rok do roku) oraz niektórych zawodach IT, np. związanych z cyberbezpieczeństwem i administrowaniem zasobami.

Grant Thornton

Wraz z nasilaniem się popytu na pracowników w ostatnich miesiącach poprawiła się atrakcyjność ofert pracy. Średnia liczba różnego rodzaju zachęt i benefitów wpisywanych przez pracodawców do ofert pracy oscyluje na historycznie wysokim poziomie około 6-3-6,6. Jednocześnie jednak pracodawcy nie obniżają wymagań stawianych pracownikom, a wręcz lekko zwiększają liczbę stawianych warunków.

map/ osz/