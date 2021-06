Boom na hipoteki. Jak teraz dostać (dobry) kredyt? Darmowy webinar Bankier.pl

/ Shutterstock

Banki notują rekordowe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Jak zawsze w takich momentach - o dobry kredyt klientom banków może być trudniej. 15 czerwca Redakcja Bankier.pl organizuje bezpłatny webinar, podczas którego opowiemy o bieżącej sytuacji i nowościach na rynku "hipotek", a doradca kredytowy odpowie na pytania czytelników z perspektywy praktyka. Gorąco zapraszamy!

W kwietniu 2021 roku, w niewiele ponad rok od wybuchu pandemii, Narodowy Bank Polski zaraportował rekordową sprzedaż kredytów mieszkaniowych. Klienci banków podjęli zobowiązania na łączną kwotę 7,1 mld zł, co jest najwyższą wartością od 2014 roku, od kiedy te dane są publikowane. O rosnącej ilości wniosków kredytowych świadczą też ostatnie dane BIK-u.

Zwiększone zainteresowanie kredytami to zasługa m.in. rekordowo niskich stóp procentowych, z powodu których raty są teraz niższe, niż dla analogicznych warunków cenowych byłyby ponad rok temu. Niższe jednak wcale nie są marże kredytów. O ile stopy w całym 20- czy 30-letnim okresie kredytowania ulegną jeszcze wielokrotnie zmianom, marża (przy najpopularniejszych do tej pory kredytach ze zmiennym oprocentowaniem) pozostanie stała. A im wyższa stawka zostanie zapisana w umowie, tym więcej klient zapłaci za swój kredyt. Z tego powodu warto walczyć o jak najatrakcyjniejszą marżę.

W których bankach obecnie można znaleźć najniższe marże i czego te instytucje oczekują od klientów w zamian?

i czego te instytucje oczekują od klientów w zamian? Jakie warunki stawiają banki w zamian za najniższe na rynku stawki i kiedy nie warto skorzystać ?

? Czy względnie nowymi kredytami "ze stałym oprocentowaniem" warto się zainteresować?

Na te i wiele innych pytań eksperci odpowiedzą podczas webinaru organizowanego przez Bankier.pl i Expander Advisors.

Zapisz się na webinar Bankier.pl o kredytach mieszkaniowych

Webinar "Boom na hipoteki. Jak teraz dostać (dobry) kredyt?" odbędzie się we wtorek 15 czerwca o godz. 15:00. Udział w webinarze jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji.

Rejestracji na webinar można dokonać na stronie www wydarzenia lub za pomocą formularza zamieszczonego obok.

Prowadzącym webinar będzie dr Michał Kisiel, analityk Bankier.pl i dziennikarz specjalizujący się w tematyce kredytów hipotecznych, który opowie o obecnej sytuacji i czekających kredytobiorców nowościach na tym rynku. Gościem Michała Kisiela będzie Tomasz Kuś, doradca kredytowy i dyrektor krakowskiego oddziału Expander Advisors. Powołując się na faktyczne doświadczenia w kontaktach z klientami i bankami, specjalista porówna realia ubiegania się o kredyty w różnych instytucjach.

Program webinaru

W trakcie trwającego 90 minut wydarzenia prelegenci zmierzą się z tematami, które najczęściej interesują naszych czytelników. W programie wydarzenia m.in.:

Obecna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych, średnie marże, wymagania dotyczące wkładu własnego, trendy w ostatnich miesiącach na podstawie cenników, promocje kredytów hipotecznych

Sytuacja na rynku nieruchomości w telegraficznym skrócie

Kredyty ze stałym oprocentowaniem - co trzeba o nich wiedzieć? Jak banki wyceniają te kredyty?

Perspektywy podwyżek stóp procentowych i wpływ na wysokość raty

Co wiemy o kredytach w Polskim Ładzie?

Kredyty hipoteczne po pandemii. Czy banki nadal stosują ograniczenia? Jakie branże są traktowane jako ryzykowne?

Co warto wiedzieć o ocenie zdolności kredytowej w tej chwili? Na jakie pułapki uważać?

Ile czasu zarezerwować na starania o kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny przez internet. Co można załatwić obecnie zdalnie?

Q&A - sesja pytań i odpowiedzi

Masz pytanie o kredyty mieszkaniowe? Zadaj je ekspertom

Jak zawsze przy okazji webinarów organizowanych przez Bankier.pl, czytelnicy będą mieli możliwość zadawania swoich pytań. Zgłaszać je można już teraz - poprzez formularz poniżej lub na tej stronie.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia. Do zobaczenia 15 czerwca o godzinie 15:00.