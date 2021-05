Booking.com wypłaca zarządowi miliony premii ze środków z rządowego wsparcia

Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Berlinie. Podejrzewano bombę

W samolocie Ryanaira lecącym z Dublina do Krakowa i zmuszonym w niedzielę wieczorem do lądowania w Berlinie nie wykryto żadnego niebezpieczeństwa - poinformowała AFP rzeczniczka berlińskiej policji. Pasażerowie kontynuują lot do Krakowa zapasowym samolotem.